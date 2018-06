Tinderbox-hovednavn skabte splid med snak om fri hash

Anmelderne er uenige. Var hiphop-hovednavnet Wiz Khalifa en genial, hash-elskende fri sjæl eller blot en kunstner, der lidt for gerne ville sælge flere plader?

Bar overkrop og dækket af tatoveringer beordrede amerikanske Wiz Khalifa publikum til at skrige titlen på sit kommende album og udgivelsesdatoen. Kristian Dam Nygaard, der anmeldte koncerten for BT, er ikke imponeret.

- Han spillede et par af numrene fra det kommende værk, men i stedet for at lade musikken tale for sig selv skulle det altså proppes ned i halsen. Unødvendigt for en verdensstjerne af den kaliber, skriver han.

Hos Jyllands-Posten er musikredaktør Peter Schollert heller ikke imponeret. Han er ikke lige så hård i sin anmeldelse, men han beskriver koncertoplevelsen med Wiz Kahlifa som noget, der både fik ham til at grine og ryste på hovedet.

Wiz Khalifa sang og snakkede om hash under hele koncerten. Anmelderne grinte, klappede og rystede på hovedet af det. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Bare en sjov fest

Musik- og livsstilsmagasinet Soundvenue ser anderledes på rapperens Tinderbox-koncert. Magasinet kalder Wiz Khalifas optræden på Rød Scene for en ”triumferende hiphopfest i solnedgangen over Tinderbox”.

Og musikmagasinet understreger, at det nok var mere fest end koncert til sidst i anmeldelsen.

- Man skal bare huske ikke at komme efter den store koncertoplevelse, men efter den sjove fest, skriver Niels Jul Bruun fra Soundvenue, der giver koncerten fire stjerner.

Den mest positive anmeldelse af den average stoner kommer musikmagasinet Gaffa med.

- Cannabisindhyllet kvalitet fra King Khalifa, skriver magasinet i sin femstjernede anmeldelse og ligger som de andre anmeldere ikke skjul på, at koncerten til tider var ligeså meget snak om fri hash og cannabis, som det egentlig var koncert.

- Historien om Wiz Khalifa er historien om tung røg af den grønne slags. Allerede under ”Work Hard, Play Hard” blev der sendt oppustelige joints rundt blandt publikum, skriver Gaffa.

Rapperen sluttede hele sin Tinderbox-optræden af med at spille megahittet ”See You Again” og forsikrede publikum om, at han ville komme igen.

Sådan bedømte anmelderne Wiz Khalifa BT 2/6 stjerner

Gaffa 5/6 stjerner

Jyllandsposten 3/6 stjerner

Soundvenue 4/6 stjerner

Koncerten gik rent ind hos de unge

Ud på pladsen var der stor enighed om at gårsdagens koncert havde været en succes.

Koncerten blev sluttet efter en time og 20 minutter med fællessangen "See You Again".