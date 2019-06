Tinderbox lovede at stramme op, men mindreårige kan stadig købe alkohol

- Jeg skulle vise id, men den gik alligevel, selvom jeg kun er 17 år, siger Joachim Bredal Chenøve Petersen, mens han står med fadøl i hånden.

Han er en af de unge festivalsgæster, som Tinderbox ifølge loven ikke må servere alkohol til.

Alligevel har han ikke svært ved at skaffe de gyldne dråber i festivalens barer.

- Jeg har lige købt en øl og viser mit id, hvor der står, at jeg ikke er gammel nok, siger Joachim Bredal Chenøve Petersen.

På festivalens første dag kunne TV 2/Fyn fortælle, hvordan Tinderbox solgte alkohol til flere 16-årige. Derfor lovede festivalen at stramme op på salg af øl og shots til mindreårige.

Fakta På serveringssteder er det forbudt enhver at servere (...) stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år.

"Stærke drikke" er defineret som drikkevarer med 2,8 procent volumen alkohol eller mere.

Kilde: Restaurationsloven, paragraf 29 Se mere

- Da TV 2/Fyn gjorde mig opmærksom på problemet, tog jeg fat i min kollega, der er ansvarlig for boder og barer og bad om at stramme op, sagde festivalens pressechef, John Fogde, torsdag.

Id-kontrol er ikke grundig nok

Selvom Tinderbox tidligere har lovet, at man strammer op, kan Joachim Bredal Chenøve Petersen stadig købe øl. Og han er langt fra den eneste under 18 år på festivalen i Odense, der kan købe alkohol.

- Nogle steder er det let at købe alkohol. Andre steder må vi ikke, forklarer 16-årige Mille Signe Reersø Hansen.

Hun bliver suppleret af 17-årige William Boje Brandt Hansen:

- Når vi viser id, får vi at vide, at det er fint nok, forklarer han.

Begge bærer id, der viser, at de er under 18-år.

Alkohol er fællesskab, stemning og det hele. Man kan ikke ændre på reglerne, men jeg synes, det er en del af hele oplevelsen at kunne købe alkohol Joachim Bredal Chenøve Petersen, festivalgæst

Den samme oplevelse går igen ved Joachim Bredal Chenøve Petersen:

- Jeg tror ikke, de (Tinderbox, red.) er helt grundige nok; i hvert fald ikke til at tjekke id.

Festival er sjovere med procenter

Når du ved, at man skal være 18 år for at købe alkohol i en bar, hvordan kan det så være, at du køber det alligevel?

- Man kan købe alkohol i Netto, når man er 16 år, så jeg ser ikke noget forkert i at købe alkohol her, forklarer den 17-årige Joachim Bredal Chenøve Petersen.

- Vi må ikke tage alkohol med herind. Derfor er vi nødt til at købe her. Vi vil gerne være lidt fulde, forklarer William Boje Brandt Hansen.

Kan man ikke drikke vand i stedet?

- Det er lidt sjovere, når der er procenter i, forklarer Mille Signe Reersø Hansen.

Joachim Bredal Chenøve Petersen mener, at alkohol hører sammen med festival. Også selvom man er under 18 år.

- Alkohol er fællesskab, stemning og det hele. Man kan ikke ændre på reglerne, men jeg synes, det er en del af hele oplevelsen at kunne købe alkohol.

Det har ikke været muligt at få interview med Tinderbox' pressechef, John Fogde.

Han skriver i en e-mail følgende:

- Politikken er blevet italesat endnu en gang, og vi er opmærksomme på problemet. Derudover har jeg ikke yderligere kommentarer.