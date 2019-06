Tinderbox serverer alkohol til mindreårige

Klokken er 13.15, og 16-årige Tjalfe Bank fra Odense kommer gående med to øl i hånden.

- Jeg har lige købt to øl uden problemer, siger han.

Men ifølge resturationsloven er det ikke lovligt at servere alkohol til personer under 18 år.

Tinderbox spørger overhovedet ikke nogen om id. Om man så var 14 år, ville de ikke spørge, Tjalfe Bank, 16 år

Tjalfe Bank er langt fra den eneste under 18 år, der ikke bliver spurgt om id.

Kun 15 minutter efter ølhanerne åbnede, kan flere 16-årige købe alkohol uden problemer.

Hvor nemt vurderer du, det er at købe alkohol på Tinderbox, når du er under 18 år?

- Tinderbox er ligeglade. De skal bare have penge. De spørger overhovedet ikke nogen om id. Om man så var 14 år, ville de ikke spørge, tilføjer Tjalfe Bank.

Glade for lovbrud

Tre 16-årige drenge fra Kerteminde bliver heller ikke bedt om at dokumentere, at de er gamle nok til at købe alkohol i en af barerne på Tinderbox.

- For os er det en fordel, at de ikke kontrollerer id, siger Andreas Hother Christiansen, men ser alligevel et problem:

- Det er forkert, at de (Tinderbox, red.) sælger alkohol, når der er en aldersgrænse for salg af alkohol.

Fakta På serveringssteder er det forbudt enhver at servere (...) stærke drikke for personer, der ikker er fyldt 18 år.

"Stærke drikke" er defineret som drikkevarer med 2,8 procent volumen alkohol eller mere.

Kilde: Restaurationsloven, paragraf 29 Se mere

- Når der er en aldersgrænse, skal den overholdes. Man kan ikke bare sælge alkohol til mindreårige, supplerer vennen Lasse Larsen.

- De (barpersonalet, red.) burde være forpligtet til at tjekke id, siger Mikkel Søndergaard Bøgelund.

Samme problem sidste år

Festivalen lover, at man tager lovgivningen alvorligt.

- Det er beklageligt. Da TV 2/Fyn gjorde mig opmærksom på problemet, tog jeg fat i min kollega, der er ansvarlig for boder og barer og bad om at stramme op, siger John Fogde, pressechef for Tinderbox.

Det er forældrenes ansvar. Det er dem, der skal sikre sig, at deres børn opfører sig ordentligt og forklarer, at de ikke må købe alkohol

​​​​ John Fogde, pressechef, Tinderbox

Allerede i 2018 kunne TV 2/Fyn beskrive, hvordan festivalen dengang solgte alkohol til 16-årige.

Hvorfor er der ikke mere kontrol nu?

- Vi har ikke været opmærksomme på det før. Vi tager det meget seriøst, siger John Fogde.

Men det var også et problem sidste år?

- Jeg kan ikke udtale mig mere om den konkrete sag, men der bliver kigget på det, understreger han.

Skal forældre være bekymret for at sende deres børn på Tinderbox, når de kan købe alkohol uden at være gamle nok?

- Det er forældrenes ansvar. Det er dem, der skal sikre sig, at deres børn opfører sig ordentligt og forklarer, at de ikke må købe alkohol.

Har I ikke et ansvar, når der står i lovgivningen, at man ikke må servere alkohol til unge under 18 år?

- Vi tager problematikken seriøst og ser, hvordan vi kan løse den, afslutter John Fogde.

I barerne på Tinderbox står der på skiltet, at de ikke sælger alkohol til unge under 18 år. Foto: Olav Fonager