Tinderbox: Ryd op efter dig selv eller betal 500 kroner

Når Tinderbox åbner hegnet til endnu en omgang festival i Tusindårsskoven, så bliver det lídt anderledes for de camperende gæster.

Til næste år giver festivalen nemlig bæredygtigheden et løft, og vil komme de mange efterladte telte og skrald til livs på campingpladsen.

- Vi giver bæredygtighedsprofilen et løft, da det er helt essentielt for os, at vi på Tinderbox Camping lever op til samme høje standarder som på festivalpladsen, siger Festival Chef for Tinderbox, Brian Nielsen i en pressemeddelelse.

Mange vil kunne genkende billederne, der hvert år florerer på internettet efter en Roskildefestival. Telte så langt øjet rækker og skrald.

- Vi vil gøre op med de billeder, vi kender af campingområder, der bliver efterladt med nærmest uoverskuelige mængder skrald og materialer. Sammen skal vi sørge for, at vi efterlader væddeløbspladsen i samme forfatning, som da vi kom. Det bliver med andre ord ikke længere en mulighed at lade sit telt og andet habengut blive tilbage, når festivalen er slut, siger Brian Nielsen.

Ansvar for egen teltplads

Af den grund vil camperende gæster i år blive mødt med et "bæredygtighedsdepositum" på 500 kroner, uanset camping typen.

De fire camping-billetter Teltplads: 595 kr.

TB telt – præopstillet telt: 1195 kr.

Plads til campingvogn: fra 1195 kr.

Glamping med bl.a. madrasser, håndklæder, strøm, lås til teltet og adgang til eksklusivt toilet og bad: 3945 kr. Desuden kan man ”Sove hos en ven”: Overnatningsbillet uden plads tildelt og dermed uden depositum. Gælder, hvis du skal dele telt med en person, der allerede har købt en plads. ”sov hos en ven” kan købes for 595 kr. Se mere

De 500 kroner får man kun igen, hvis man tager alt sit skrald og telt med. Ved booking får man således tildelt en helt specifik plads, som man har ansvaret for, og det lagte depositum tilbagebetales, når overnatningspladsen er efterladt i samme opryddelige stand, som da den blev indtaget.