Tog-fans jubler: Danmarks første tog kommer til Odense

Det har taget 14 år at skabe en så nøjagtig kopi af toget "Odin" som muligt. Tirsdag kommer landets første tog til Odense, hvor det skal gøres helt færdigt.

Tiden var 1846 og heste og hestevogne sørgede for al transport på landjorden. Men netop det år slog fremtiden til med uimodståelig kraft.

Danmarks første jernbane åbnede mellem Roskilde og København, og toget "Odin" kørte ud på skinnerne. I første omgang med betalende gæster, der ville prøve at suse afsted på den 32 kilometer lange strækning, som nu kunne gøres på blot 53 minutter mod tidligere flere timer.

- Det var en transportrevolution. Intet mindre. Toget fik en afgørende indflydelse, der spredte sig de følgende årtier, fortæller Anna Back Larsen, der er formidlingschef på Danmarks Jernbanemuseum i Odense.

Tog bygget af frivillige

Det er frivillige, der under ledelse museets værkstedsansvarlige, har arbejdet på at genskabe en fuldt funktionsdygtig kopi af "Odin".

Arbejdet startede i 2004. På det tidspunkt havde engelske eksperter regnet og tegnet sig frem til byggeplaner, der kunne sætte gang i arbejdet.

De originale tegninger af "Odin" var for længst forsvundet. Lige som det originale tog, der blev hugget op i 1876.

- Lokomotivet er jo et damplokomotiv. Men det er alligevel helt anderledes. Vi har ikke nogen andre tog at vise, for der er ikke bevaret nogen i Danmark fra den tid, oplyser Anna Back Larsen.

At lokomotivet kommer til Odense betyder dog ikke, at det er færdigt og klar til at køre ud på skinnerne. Hen over sommeren skal de dele, der er bygget i træ males i lindolie af en specialist. Og så skal toget igennem en række testkørsler.

Hele 14 år har det taget at få gjort "Odin" så klar, at det kan flyttes til Odense. Foto: Flemming Wedell, Danmarks Jernbanemuseum

- Den første testkørsel finder sted allerede onsdag. Det sker på vores egen strækning lige ved museet. Egentlig vil vi ikke afsløre for meget om toget, da det officielt først skal vises frem den 15. september. Men, æh, hvis man stiller sig op på Byens Bro i morgen, så vil man kunne se "Odin", uden den færdige maling og med lidt forklædning hist og her, køre testkørsel, afslører formidlingschefen.

"Odin" er ikke kun for tog-nørder

Hvis det lyder som noget for tog-nørder, der igennem de 14 år med stor interesse har fulgt bygningen af den historiske kopi, så er det også fuldstændig korrekt. Men Danmarks Jernbanemuseum vil også gerne andet.

- Vi vil gerne brede historien om "Odin" ud til alle. Der er virkelig tale om et stykke jernbanehistorie, vi ikke har kunnet formidle tidligere, siger Anna Back Larsen.

Hvad den endelige pris for "Odin" løber op i, har Danmarks Jernbanemuseum ikke oplyst. Men at det har været dyrt, er der ingen tvivl om. Derfor har det også været nødvendigt at få støtte fra Knud Højgaards Fond, Thomas B. Thriges Fong og Augustinus Fonden.

"Odin" forventes at nå Odense tirsdag formiddag kort før middag. Og allerede dagen efter finder den første af mange testkørsler sted.

