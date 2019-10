Kæden på slæden og sømmet i bund: Traktortræk er mere populært end nogensinde

Det er landbrugsmaskinerns Formel 1, det her Flemming Andersen, medarrangør

Sort røg, store maskiner og øredøvende motorlarm er et hit på Egeskov Slot i efteråsferien, hvor der bliver afholdt traktortræk. Siden det første traktortræk i 2012 er begivenheden vokset sig større og større.

I begyndelsen var man på Egeskov ikke begejstret for tanken om, at græsset skulle ødelægges, men det var en kamel, man var nødt til at sluge. Nu er begivenheden blevet populær blandt både tilskuere og deltagere.

Læs også Hussalg oppe i tempo: Hurtigste salg af huse på Fyn i ti år

- I år er det faktisk topantallet. Vi er nået 85 tilmeldte traktorer. Fascinationen i det er, at folk er bidt af landbrugsmaskiner og traktorer. Nogle af dem har det som en hobby, mens nogle slet ikke har noget med landbrug at gøre overhovedet, siger medarrangør Flemming Andersen.

Hestekræfter i massevis

For nogle af deltagerne giver det et adrenalinkick, når kæden spændes på, og de mange hestekræfter får lov til at arbejde.

- Det er landbrugsmaskinerns Formel 1, det her, siger Flemming Andersen.

Men selvom begivenheden hverken byder på ro eller frisk luft, er traktortrækket populært blandt børnefamilier.

- Det er super duper for børnene. Selv den lille synes, det er rigtig sjovt. Han er godt nok gået kold allerede, men det er underholdende for os alle sammen, siger Michelle Rosenlund fra Ringe, der var taget til traktortræk med familien.