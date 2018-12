Harmonikasammenstød: Tre biler kørt sammen på Svendborgsundbroen

Flere biler er onsdag formiddag kørt op i hinanden på Svendborgsundbroen. Ulykken er ifølge Fyns Politi sket i forbindelse med nedbremsning på broen.

Ifølge politiets vagtchef er ingen kommet alvorligt til skade i ulykken, der i alt involverede tre biler.

- En person klager over nakkesmerter, og en anden er teknisk fastklemt. Det er ikke så dramatisk, som det lyder. Det vil bare vil sige, at døren sidder fast, og at personen skal skæres ud af vraget, fordi bilen har slået sig, siger vagtchef Lars Fredensborg fra Fyns Politi.

Ifølge vagtchefen skyldes ulykken, der skete klokken 09.41, med al sandsynlighed manglende afstand og manglende agtpågivenhed i trafikken.

- Det er klassisk. Tre personbiler knalder sammen på grund af for tæt kørsel, siger Lars Fredensborg.

Oprydningen efter ulykken er ifølge Vejdirektoratet afsluttet omkring klokken 11.

