Tre fynboer var med: Danmark europamestre i australsk fodbold

Australsk fodbold er en voksende sport i Odense. Og nu kan klubben, der går under navnet Odense Australsk Fodbold endda prale af, at den har tre Europamestre med på holdet.

Vi har en aftale om, at vi alle skal kunne stå op og passe vores arbejde dagen efter, så vi tackler ikke i hovedet. Kaspar Bruus, spiller, Odense Australsk Fodbold.

I lørdags vandt det danske landshold europamesterskabet i den australske sport med kælenavnet footie. I finalen mødte de Irland og vandt en overlegen sejr.

De tre fynske landholdsspillere hedder Kasper Høegh, Morten Merhøj og Peter Petrolo. Alle tre spiller til daglig på Odense-holdet.

- Det var en stor fejring, da vi kunne løfte trofæet, lyder det fra en træt Morten Merhøj. Holdkammeraten Peter Petrolo er også godt tilfreds:

- Jeg kommer aldrig til at glemme det.

Men allerede før sejren i lørdags var der respekt om den danske footie-liga. Det fortæller Kaspar Bruus, som ud over titlen som spiller i Odense Australsk Fodbold også står for klubbens kommunikation.

- Den danske liga er en af de stærkeste i Europa. Jeg vil sige, uden for London er den danske liga den stærkeste i Europa, siger han.

Og særligt i Odense går det altså godt med udbredelsen af sporten.

De tre spillere fra Odenses footie-hold, Kasper Høegh, Morten Merhøj og Peter Petrolo, spiller også med på landsholdet, som vandt EM i Irland lørdag. Foto: Odense Australsk Fodbold

- Vi er vokset meget taget i betragtning, at klubben kun er fem år gammel. Vi har efterhånden 50 medlemmer, og klubben vokser stadig, siger Kaspar Bruus.

Og Footie er altså ikke kun en sport for mænd. Odense-klubben har også et kvindehold, der tæller 15 hoveder.

Kontakt uden beskyttelse

Australsk fodbold er en kontaktsport, hvor man spiller uden nogen form for beskyttelse. I Danmark spiller man 12 mod 12. Ved EM spillede de 9 mod 9. I sportens hjemland spiller man 18 mod 18.

- Hvis du har amerikansk fodbold, som er en set-play-sport og på den anden side har almindelig fodbold som eksempel på en kaos-sport, så minder australsk fodbold mest om fodbold. Hos os er det bare endnu mere kaos, fortæller Kaspar Bruus.

Måske får vi lidt flere blå mærker end almindelige fodboldspillere, men så er det heller ikke værre. Man kan sige kroppen har jo kun tre led, man rigtig skal passe på. Kaspar Bruus, spiller, Odense Australsk Fodbold.

Mål skal scores med fødderne i modsætning til amerikansk fodbold. Til gengæld er der som bekendt ingen beskyttelse. Og det kan altså godt give nogle knubs, erkender Kaspar Bruus.

- Men det er også en gentleman-sport. Vi har en aftale om, at vi alle skal kunne stå op og passe vores arbejde dagen efter, så vi tackler ikke i hovedet. Måske får vi lidt flere blå mærker end almindelige fodboldspillere, men så er det heller ikke værre. Man kan sige kroppen har jo kun tre led, man rigtig skal passe på. Ankel, skulder og knæ. Måske har vi lidt flere skulderskader end fodboldspillerne, indrømmer Kaspar Bruus.

Den danske liga hedder DAFL (Dansk Australsk Fodbold Liga) og tæller syv klubber. Der er en i Aalborg, en i Odense og tre i Københavnsområdet.

Desuden er der to klubber i Skåne, i Malmø og Helsingborg. De spiller med i den danske liga, fordi de nærmeste svenske hold ligger alt for langt væk.

- Og så er de ved at starte et hold op igen i Aarhus. Men Aarhus spiller ikke med i ligaen endnu. Her i begyndelsen spiller de bare kampe mod os fra Odense, fortæller Kaspar Bruus.

Det danske landshold vandt i øvrigt komfortabelt over Irland ved europamesterskabet i lørdags med cifrene 28-14.

Med sejren er det danske hold klar til den store udgave af EM. Europameskerskabet i lørdags var nemlig den såkaldt lille udgave, hvor der kun er ni spillere på banen. Den store udgave afholdes hvert tredje år. Og her er der 16 mand på banen.