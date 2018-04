Unge dropper ikke smøger til 90 kroner: - Så kører vi bare til grænsen

Flere af eleverne på Østfyns Produktionsskole vil fortsætte med at ryge, selv om en pakke cigaretter koster 90 kroner. De kan købe billige cigaretter ved den dansk-tyske grænse.

Politikerne i rød blok vil have et totalt forbud mod røg på landets skoler, og en pakke cigaretter skal koste 90 kroner.

TV 2/Fyn har spurgt en række elever på Østfyns Produktionsskole, og de tror ikke, at prisstigninger eller forbud vil få flere unge som dem til at stoppe med at ryge.

Hvis en pakke cigaretter koster 90 kroner, vil det så få dig til at holde op med at ryge?

- Nej. Jeg kører bare ned til grænsen og køber nogle dernede i stedet for. Det er billigere dernede, siger Mikkel Katborg, der ryger mellem en halv og en hel pakke cigaretter om dagen.

- Jeg ville nok ikke have råd til det, men der er en grænse, hvor vi kan købe billige cigaretter, så det er nok det, jeg gør, hvis det kommer til at ske, siger Kasper Åholt Jensen.

- Det vil nok ikke ændre så meget på det, fordi så skaffer jeg dem bare på nogle andre måder. Jeg kender mennesker, og så vil jeg hive fat i dem, siger Dag Magnus Warncke.

- Jeg vil stadigvæk ikke stoppe. Jeg synes, det ville være rigtig nederen, hvis de koster 90 kroner. Det ville være rigtig synd, siger Mathilde Lundbeck.

Melissa Jakobsen, der også går på Østfyns Produktionsskole, fortæller som den eneste, at en pakke cigaretter til 90 kroner kan få hende til at droppe rygning.

- Helt klart. Så ville jeg ikke have penge nok til det, siger Melissa Jakobsen.

- Jeg tror ikke, folk har penge nok til at købe smøger, der bliver dyrere og dyrere, forklarer hun.

Startede som 12-årig: En af de store drenge

Kasper Åholt Jensen har røget, siden han var 12 år.

- Jeg ryger, fordi jeg skulle starte før eller siden, og jeg ville gerne være en af de store drenge, da jeg gik i folkeskole, fortæller Kasper Åholt Jensen.

- For mig føles det rart. Jeg bliver afstresset, og jeg stresser ikke så meget, når jeg for eksempel skal ind til time. Det hjælper mig med at slappe af, forklarer produktionsskoleeleven.

Rygning på arbejde

Mikkel Katborg så gerne, at eleverne fik lov til at ryge, når de var i skole eller var på arbejde.

- Jeg ryger, når jeg kan komme til det, siger Mikkel Katborg, der ikke har tænkt sig at stoppe lige foreløbigt.

- Man skal dø af noget. Et eller andet skal man jo dø af. Min farfar døde som næsten 100-årig, og han havde røget hele sit liv, forklarer han.

Helbred og penge

Dag Magnus Warncke har røget, siden han var ti år, og han vil gerne kvitte smøgerne.

- Jeg vil gerne stoppe i forhold til mit helbred og pengene, siger Dag Magnus Warncke, der tror, at et fuldtidsarbejde og noget mere at lave kan få ham til at stoppe med at ryge.

- Jo mindre jeg har tid til at ryge, jo mindre ryger jeg, forklarer han.

Afstressende at ryge

Signe Rasmussen har ikke tænkt sig at droppe cigaretterne, for det hjælper hende med at dulme nerverne.

- Det er afstressende. Det er dejligt lige at få en smøg en gang imellem, siger Signe Rasmussen.

Østfyns Produktionsskole i Marslev har ikke totalt rygeforbud, fordi det ifølge forstander Karsten Holm Jensen vil få færre elever til at tage en uddannelse.

- Det vil ekskludere rigtig mange af vores elever. Der er ingen tvivl om, at blandt produktionsskoleelever er der en relativ stor andel af eleverne, der ryger - måske 40-50 procent, siger Karsten Holm Jensen.

- Vores opgave er at inkludere eleverne og ikke ekskludere dem. Derfor vil vi hellere tilbyde rygning under ordnede forhold frem for et forbud, forklarer han.

Forstander: Sådan får man de unge til at stoppe

Forstanderen slår fast, at han ønsker, de unge kvitter smøgerne, og han mener, at dialog er vejen frem.

- Man skal have fat i dem og i dialog med dem. Vi har haft rygestopkampagner herude, og der har været en rigtig god dialog med dem, og jeg tror ikke på andet, end at vores unge i bund og grund gerne vil holde op med at ryge, siger Karsten Holm Jensen.

I Danmark ryger 16 procent af alle unge mellem 16 og 24 år. I Norge er det kun tre procent, i Island er tallet syv procent og i Sverige otte procent. Der er til trods socialdemokraternes forslag ikke politisk flertal for yderligere stramninger på tobaksområdet.