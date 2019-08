Dagplejen har nedlagt arbejdet: - Vi går ikke i arbejde, måske heller ikke i morgen

Dagplejerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har onsdag nedlagt arbejdet.

Arbejdsnedlæggelsen skyldes ifølge dagplejerne, at kommunen har opsagt en forhåndsaftale. Opsigelsen af aftalen betyder, at kommunens dagplejere får en lønnedgang på 600 kroner om måneden.

- Vi vil jo ikke blive ved med at lave det samme arbejde til en lavere løn – det er ikke fair. Vi synes ikke, det er okay, at de vil tage vores lønkroner og lade dem gå til besparelser. Det er vores overenskomstmæssigt sikrede lønkroner, det går ud over, siger Dorthe Schlander Nielsen, der er talsperson for de i alt 140 dagplejere i kommunen.

Repræsentanter for dagplejerne, fagforeningen FOA og Faaborg-Midtfyn Kommune har siden starten af maj været i dialog. I slutningen af maj opsagde kommunen den tidligere lønaftale, der per 1. september derfor betyder en reallønsnedgang for dagplejerne på 600 kroner om måneden.

Ifølge dagplejerne giver det dem en fremtidig timeløn på 114,41 kroner.

Tirsdag så konflikten ud til at nærme sig en løsning, da kommunen efter et møde indvilligede i at genåbne forhandlingerne om lønaftalen. Et nyt møde blev fastlagt til 11. september.

Men nu gider dagplejerne ikke vente længere, og derfor har de nu nedlagt arbejdet.

- Hvor lang tid skal de blive ved med at trække den? Hvor lang tid skal vi vente? Nu er der en ny dato, skal vi bare vente på, at det igen bliver udsat? Det er vi ikke tilfredse med. Det er børnene, der taber i det her. Der skal hurtigt en løsning på plads, siger Dorthe Schlander Nielsen.

Hun fortæller, at dagplejerne håber at få det ud af det, at der kommer lidt skred i forhandlingerne.

- Vi håber, at Faaborg-Midtfyn Kommune tænker sig om en ekstra gang og indser, at vi må få gang i noget. Det er hverken børn eller forældre, det skal gå ud over – men det gør det jo i dag, konstaterer Dorthe Schlander Nielsen.

Ulovligt

Pædagogisk sektorformand i FOA Sydfyn, Dorthe Jørgensen, kalder arbejdsnedlæggelsen for ulovlig. Derfor vil hun på et møde onsdag formiddag forsøge at få dagplejerne til at genoptage arbejdet.

- Vi kan som afdeling ikke bakke op om en ulovlig arbejdsnedlæggelse. Det er fredstid, og man nedlægger ikke arbejdet i fredstid, siger Dorthe Jørgensen.

Hun kan ikke vurdere, om arbejdsnedlæggelsen kan give konsekvenser for de forhandlinger, der ellers blev genoptaget tirsdag.

- Begge parter skal jo være villige til at forhandle, og det er vi. Det er positivt, siger Dorthe Jørgensen.

Dorte Schlander Nielsen og dagplejerne giver FOA og Dorthe Jørgensen ret. Men det får dem ikke til at give sig.

- Vi lægger os ikke ned nu. Det er sådan, det er. Vi går ikke i arbejde. Hvem ved, måske gør vi det heller ikke i morgen, siger Dorthe Schlander Nielsen.

Mødes onsdag formiddag

FOA Sydfyn og dagplejerne mødes onsdag formiddag for at drøfte situationen. Her vil også dagplejernes fællestillidsmand, Marianne Christensen, også deltage.

Under en ulovlig arbejdsnedlæggelse må hun ikke udtale sig på vegne af dagplejerne, men hun spiller fortsat en væsentlig rolle i den verserende sag.

- Jeg bifalder ikke, at de nedlægger arbejdet. Men jeg forstår godt deres frustration. De kæmper alles kamp for at bevare den danske model, siger Marianne Christensen.

Hendes mål ved onsdagens møde er, at dagplejerne arbejder igen torsdag.

- Det er til stor gene for forældre og børn, så jeg håber, at vi kan blive enige om, at de går i arbejde igen i morgen. Jeg håber selvfølgelig også, at forældrene har forståelse og bakker op omkring dagplejernes situation, siger Marianne Christensen.