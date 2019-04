Optimistisk OB-træner: - Vi tager til Herning for at lave overraskelsen

De seneste ti gange OB har mødt FC Midtjylland, er det blevet til nul sejre. Blot to gange har OB fået point med fra en kamp mod de forsvarende danske mestre fra Herning, ligesom OB bare tre gange i de ti kampe er kommet på måltavlen.

Senest fik OB en lussing, da de i pokalsemifinalen i sidste uge tabte med hele 0-4 i Herning.

Alligevel tror OB-træner Jakob Michelsen på, at hans mandsk

ab kan skabe overraskelsen, når de to hold igen mødes på samme bane i søndagens kamp.

- Det bliver formentligt en intens affære i mesterskabsspillet. FC Midtjylland er altid dygtige på hjemmebane. Men trods resultaterne i de to kampe derovre, så har vi været godt med. Det bliver selvfølgelig svært, men vi tager til Herning for at lave overraskelsen. Det er altid tætte kampe, når man spiller mod de bedste i landet, og det bliver det forhåbentligt også på søndag, siger Jakob Michelsen til klubbens hjemmeside.

Revanche til gode

Netop på grund af den negative statistik ser OB-profilen Ryan Johnson Laursen ekstra meget frem til søndagens kamp, hvor striberne har en masse at revanchere fra de tidligere indbyrdes opgør mod FCM.

- Vi er to gange taget hjem fra Herning med relativt store nederlag set på resultat. I begge kampe var vi ikke skarpe nok i de perioder, hvor vi egentlig havde overtaget i kampen, og vi har ikke formået at score i de to omvendte, så vi har en masse at revanchere på søndag, siger Ryan Johnson Laursen til ob.dk.

Han mener, at OB med lidt mere skarphed foran mål kunne have stået med bedre resultater, end de reelt har opnået i de første to kampe i mesterskabsspillet. Her har OB fået uafgjort mod Brøndby, inden de tabte knebent hjemme mod FC København.

- Vi har ikke været skarpe nok i de perioder af kampene, hvor vi har været gode. Jeg føler godt, vi kunne have stået med tre point efter kampen i Brøndby, og mod FCK følte jeg, at vi havde leveret en præstation, som mindst kunne kaste et point af sig. Vi har ikke haft de små marginaler på vores side. Mod Brøndby udlignede de med knæet, og på FCK’s sejrsmål glider Jeppe. Så det er de små detaljer, vi skal have rettet op på, når vi er med i det her selskab. For laver man fejl mod de bedste, så scorer de på det, påpeger højrebacken.

Udekampen mod FC Midtjylland starter søndag klokken 18.