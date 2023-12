Brutal mishandling i fynsk bande: Tæsk med gasflaske og strømpistol for panden

En mand blev gennem tre dage i foråret udsat for rå og brutal vold i en lejlighed i Vollsmose, da han gennem tre dage blev mishandlet med blandt andet en gasflaske, en jernstang, en strømpistol og en lighter.

Det mener anklagemyndigheden ved Fyns Politi, som i dag tager hul på en sag, hvor en 35-årig mand er sigtet for at udøve grov vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og røveri. En 32-årig mand er i samme sag sigtet for at overvære og lægge lokaler til mishandlingen.

Sagen trækker tråde til bandemiljøet i Odense, hvor medlemmer angiveligt mente offeret var en politistikker.

- Hvor mange penge får du af politiet, sagde de ifølge anklageskriftet.

Offeret blev ifølge tiltalen slået adskillige gange på kroppen og blev trampet i hovedet, mens han lå på ned. Derudover brugte gerningsmændene en strømpistol, som blev rettet mod hans hoved.

Det skete ad flere omgange mellem 12. april om eftermiddagen og 13. april klokken 03 om natten.

Dagen efter - 14. april om natten - blev han slået i hovedet og på kroppen og fik snøret en ledning eller lignende om halsen, så han ikke kunne trække vejret. Han blev også frarøvet 2000 kroner, står der i anklageskriftet.

Offeret blev derefter tvunget ind i en taxa og kørt til en lejlighed, hvor mishandlingen fortsatte, er anklagemyndighedens teori.

Efter gerningsmændene havde slået og sparket ham, blev manden ifølge tiltalen tvunget til at tage sit tøj af, hvorefter han fik tæsk. Både med en jernstang og en gasflaske, men også ved at blive trampet i hovedet og frosset på huden med gas fra gasflasken, fremgår det af anklageskriftet, som også afslører uhyggelige detaljer om at offeret blev brændt læben med en lighter og udsat for dødstrusler.

En gruppe på fem-seks mænd begik mishandlingen, mener anklagemyndigheden. Det er dog kun den 35-årige der skal på anklagebænken for at udøve mishandlingen mandag. Flere medgerningsmænd har været på flugt, men er blevet anholdt, skriver Ritzau.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om sagen, og ifølge avisens oplysninger er både offeret og de tiltalte medlemmer af gadebanden 9hunna, der har base i Vollsmose i Odense og består af personer med somalisk baggrund.