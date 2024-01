Debut til fynsk hanløve: Solgte virksomhed for milliardbeløb under en ferie i Barcelona

Så meget fynbo som man kan være

For Thomas Visti handler det nu om at give tilbage og dele ud af sine erfaringer og kompetencer til nye iværksættere. Derfor har han valgt at lægge Visti Unlimited i Odense.

- Jeg er så meget fynbo, som man kan være. Jeg har også et ansvar i at være med til at løfte Fyn, og det prøver jeg at gøre så godt som muligt. Så det betyder rigtig meget for mig, slår han fast.

- Da jeg startede med Universal Robots i 2009, var der ikke ret meget positivt i erhvervslivet omkring Odense. Alt lukkede nærmest på det tidspunkt. Der synes jeg, at jeg - og vi - har været med til at gå forrest i at skabe noget optimisme omkring Fyn. Vi har fået noget mere tro på, at vi godt kan. Og det er jeg stolt af, siger Thomas Visti.

Spørger man hvad den fynske investor er mest stolt af, er svaret klart.

- Det er, at vi har skaffet de arbejdspladser til Fyn, som vi har gjort. Jeg glæder mig over, at vi har været med til at påvirke den forandring, der er sket i Odense og på Fyn. Det betyder allermest for mig, afslutter han.