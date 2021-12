Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) oplyser, at der vil være forbud mod at afholde koncerter med mere end 50 stående gæster. Det gælder fra fredag.

- Der er opbakning fra Folketinget - blandt andet når det kommer til vores spillesteder. Det er jeg selvfølgelig glad for, siger hun.

- At det lige rammer spillestederne handler om, at mens man kan gå rundt på et museum og undgå at komme for tæt på hinanden, så er koncerter af en anden karakter. Her er der ofte mange kontaktflader.