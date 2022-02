Graviditet, kondomer og kønssygdomme: - Undervisningen skal revolutioneres

- Men det ville være bedst at have en anden faglig person ude for at undervise i det.

- Men viden er heller ikke alt. Undervisningen skal også være relaterbar og noget, man kan spejle sig i. Så hvis man kunne få et ungepanel ude på skolerne ville det være givende, siger Thilde Storm.

Mangelfuld viden

I Sex og Samfund er man enig med Thilde Storm. Undervisningen er mangelfuld, og det er et problem, fordi det er vigtigt at vide, at sex ikke kun er dejligt og en nydelse mellem to eller flere mennesker.

- Der er mange, der ikke får seksualundervisning, og det er rigtig ærgerligt, fordi det jo kan ende med, at de unge ikke har viden om for eksempel prævention og sexsygdomme, som kan give nogle følger.

- Der er mange børn og unge, som ikke ved, hvordan man skal aflæse kropssprog og ikke ved, hvordan man skal begå sig online, og det er et problem, lyder det fra Pernille Ane Egebæk, som er projektleder i Sex og Samfund.