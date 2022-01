Sexolog og underviser ser positivt på højt klamydiatal i Svendborg

Mere åbenhed blandt de unge

Sex Sund Skolen skal hjælpe med at bryde barrieren og lade talen om sex flyde nemmere blandt de sydfynske unge.

Efter at have været i faget i en længere årrække oplever Rikke Thor dog ikke, at de unge er blevet mere uansvarlige med tiden.

- Jeg tror ikke, at de unge er dårligere til at bruge kondom end tidligere. Der har altid været et slags barriere for nogle, og det vil der altid være. Men jeg synes generelt, at de unge er gode til at passe på sig selv.

Der er skabt en større åbenhed blandt de unge, mener Rikke Thor, der oplever, at de unge hurtigt lærer at tale om tingene uden at se sexsygdomme som værende et tabu.