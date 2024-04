Parasit gør hundelorte livsfarlige - derfor skal du samle den op

Men der er forskel på, hvor seriøst hundeejere tager den anbefaling.

Ikke alle hundelorte bliver samlet op

TV 2 Fyn gik to ture på Fyn for at undersøge, hvor mange hundelorte der ligger rundt omkring.

Første tur var i Ringe, hvor der blev fundet tre hundelorte på 30 minutter. Undervejs faldt TV 2 Fyn også i snak med en af de lokale hundeluftere, der havde en klar holdning til, hvor ofte man skal samle efterladenskaberne op:

- Hver gang, svarer Anita Jensen og hiver stolt sine sorte plastikposer frem fra bukselommen.

- Jeg har en hel rulle. Det første, jeg gør, inden jeg går ud af døren, det er at tage en med.

Anden tur gik igennem Kerteminde. Igen varede turen 30 minutter, og her blev der fundet ni hundelorte.

Her mødte TV 2 Fyn også en hundelufter, som gerne samler de varme læderbøffer op.

- Det gør jeg hver gang, jeg er ude at gå (med hunden, red.). Selvfølgelig på nær når jeg er ude i skoven mellem træerne, så gør jeg ikke, siger Jørgen Nielsen.

Der er en snegleparasit i omløb, som faktisk kan smitte via de hundelorte, der ligger omkring i naturen. Hvad tænker du, når du hører det, i forhold til, at du ikke samler op i skoven?

- Det tænker jeg ikke så meget om. Nu går jeg ikke så tit, men det kan da godt være, man skal til det. Det skal jeg ikke kunne sige, fordi jeg har ikke hørt om den parasit, følger han op.

Ifølge dyrlægen er det en god idé, hvis Jørgen Nielsen også samler op i skoven.

- Det er altid en god idé. Der er mange sygdomme, der smitter gennem afføring. Og mange er rigtig dårlige til at samle op, fortæller Christine Uglebjerg.

Christian fandt løsningen i Ringe

Christian Byg bor selv i Ringe og oplever ofte, at der ligger hundelorte omkring Ringe Sø og andre steder i den midtfynske by.

Han mener selv, at han har fundet løsningen ved den villavej, hvor han selv bor.

- Jeg havde en skraldespand i overskud, da vi fik en ny ordning. Og så spurgte jeg grundejerforeningen, og jeg måtte prøve at sætte den op. Og det fik jeg lov til, fortæller Christian Byg.