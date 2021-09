Amar læser højt for demente: - Vi glemmer den ældre generation

Farmor og ensomme ældre satte tanker i gang

Men hvorfor bruger en 19-årig tid på at læse højt for ældre?

Det startede med, at Amar Khalil opdagede, at hendes farmor virkede trist over at føle sig som en byrde. Samtidig så hun i medierne, at der var mange ensomme ældre.

- Jeg kunne da ikke bare sidde og ikke gøre noget ved det, pointerer hun.

Så sidste sommer tog hun en bog under armen og ud på Hvenekilden Plejecenter i Odense, hvor hun læste højt for beboerne.

- Det var fantastisk. Og selvom der var den her kæmpe aldersforskel, betød det ikke noget. Vi havde noget til fælles.