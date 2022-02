Center for Seksuelt Misbrug får pengegave: - Nu skal vi på café

Behandlingscenteret i Odense sætter stor pris på donationen og er sikre på, at den kommer til at gavne målgruppen.

- Penge som 50.000 er enormt mange penge for os, og det rækker rigtig langt.

- Vi kan lave rigtig mange gode ting, fordi det går ubeskåret til vores målgruppe, og det skal være aktiviteter, som kommer dem til gode, siger en taknemlig leder af CSM, Susanne Sølvbjerg, og tilføjer:

- Det er virkelig, virkelig skønt. Det er overvældende, og det er så dejligt det her med frivillige foreninger, fordi de her penge rækker rigtig, rigtig langt til glæde for rigtig mange brugere.

- Vi har allerede planer

Susanne Sølvbjerg afslører samtidig, at der allerede er mange planer med de 50.000 kroner.

- Vi skal lave en masse sociale tilbud, fordi vores målgruppe har stor ensomhed. Rigtig mange af dem har ikke noget netværk, så vi skal skabe noget, hvor de får noget, hvor de kan knytte an til andre.

Blandt andet står der cafébesøg og kulturlivet i det hele taget på programmet.

- Det at gøre det i en gruppe skaber noget tryghed, så flere af vores brugere får mod på at gøre helt almindelige ting, som vi andre også gør, uddyber Susanne Sølvbjerg.

Andreas Møller, som overrakte checken på vegne af Velliv Foreningen, siger, at han er stolt over, at der er så mange foreninger og virksomheder, som vil bidrage med økonomisk støtte til gavn for et bredt udsnit af befolkningen.

- Og som rent faktisk går ind og gerne udlodder midler til at hjælpe børn, unge, gamle og folk der har problemer med den mentale sundhed, siger Andreas Møller.