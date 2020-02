Digitalisering i sundhedsvæsnet: OUH-afdeling har succes med videokonsultationer

Digitalisering vinder i stigende grad indpas i det danske sundhedsvæsen.

Et af de steder, hvor man har taget nye digitale metoder i brug er på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Siden november måned sidste år har afdelingen tilbudt patienter med den kronisk og ofte smertefulde lidelse endometriose konsultationer via videoforbindelse.

- Vi har et ønske om at tilbyde patienterne det, som kan passe dem bedst i forhold til konsultationsform, siger Pia Dybdal, der er oversygeplejerske på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, OUH.

På Pia Dybdals afdeling er det kvinder i den arbejdsdygtige alder, der er patienter, og derfor er der flere, der har glæde af fleksibiliteten i en videokonsultation.

- Vi ved jo, at digitaliseringen stormer frem i samfundet, og vi er nødt til at tilpasse os i hospitalsvæsnet og finde de tilbud, som måtte være gode for vores patienter, siger hun.

En god ide

Louise Weber er en af de patienter, som allerede har prøvet at skifte turen ind på sygehuset ud med en videosamtale med det sundhedsfaglige personale, som varetager hendes behandling.

- Jeg synes, det er på tide, at det kommer. Men det er et rigtig, rigtig godt initiativ især for kroniske patienter, siger Louise Weber fra Odense.

Louise Weber har en konsultation hver tredje måned, og hun er begejstret for det nye digitale tiltag.

- Det er smart, for det er ikke altid, man har behov for videre udredning. Det er mere sådan en statusopgørelse, så jeg synes, det er meget tidsbesparende, siger hun.

Mange foretrækker stadig det personlige møde

Tilbuddet om at skifte turen til hospitalet ud med en videokonsultation er foreløbig blevet givet til 45 patienter i stabile og veletablerede behandlingsforløb.

Af dem er det dog kun 26, som har valgt at tage imod tilbuddet. Årsagen til, hvad der fik de resterende patienter til at takke nej til videokonsultationer, kender oversygeplejerske Pia Dybdal ikke.

- Vi ved det faktisk ikke. Vi har nogle formodninger. Det kan være, man ikke har den teknik, der skal til. Det kan også være, man er bange for det, fordi det er nyt. Det kan også være, at man egentlig synes, at det at komme til en konsultation skal indebære, at man skal trykke en læge eller en sygeplejerske i hånden, siger hun.

Regionsrådsformand på besøg

Der er da også planer om at brede erfaringerne fra Gynækologisk Obstetrisk afdeling i Odense ud til andre dele af sygehusvæsnet i Region Syddanmark.

Det fortæller formand for regionsrådet, Stephanie Lose (V)

- Der er mange steder, der arbejder med det i forvejen, men jeg tror, vi kommer til at se, at væksten i hvor mange videokonsultationer der bliver lavet vil være ret stor, siger hun.

Stephanie Lose (V) var tirsdag på besøg på netop Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på OUH for at høre mere om de erfaringer, man foreløbig har gjort med brugen af videokonsultationer.