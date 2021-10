Erhvervsmand om omstridt KV-kandidat: Han købte flybilletter, hotelophold og limousinekørsel på min virksomheds regning

- Jeg kan bekræfte, at Johnny Killerup fik en omgående fratrædelse uden løn i 2013 efter en intern revision, siger den kendte erhvervsmand Michael Sandal til TV 2 Fyn.

Michael Sandal, kendt som grundlægger af succesvirksomheden Team Online, havde ansat Johnny Killerup to år tidligere som direktør i selskabets amerikanske afdeling.

- Vi fandt ud af, at der var en række bilag af privat karakter, som var konverteret til at blive virksomhedsrelateret og dermed finansieret af virksomheden, siger Michael Sandal og understreger, at han ikke har lyst til at rippe op i den gamle sag.

- Men den seneste tid har jeg fået flere henvendelser fra folk, som kender til historien, og for at undgå rygtedannelse har jeg besluttet at fortælle sandheden, hvis jeg skulle blive spurgt ind til historien, siger Michael Sandal, da TV 2 Fyn kontakter ham for at spørge ind til rygterne om fusk med bilag.

Hvor mange penge drejer det sig om?

- Mange penge.

Vil du sige hvor mange?

- Det var et betydeligt beløb, som let løber op i nogle millioner kroner, lyder det kortfattede svar fra Michael Sandal.