Hårdkogte bandehåndlangere tiede i retten: Her er, hvad vi ved om drabet på Abdinur

De to ældre tiltalte går modsat sine yngre gruppemedlemmer fri af lignende anklager.

33-årige A står alene tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og fareforvoldelse, mens 27-årige B også står anklaget for indkøb af 350 gram kokain og ikke mindst medvirken til manddrab, da han ifølge anklageren beordrede de yngre medlemmer til at skyde.

Stiller spørgsmål ved skud

De tiltaltes forsvarsadvokater argumenterede på sagens første retsdag for, at de fire tiltalte for manddrab kun bør tiltales for uagtsomt manddrab, som har en lavere strafferamme.

Desuden gjorde tiltalt C's forsvarersadvokat, Michael Juul Eriksen, det klart ved dagens retsmøde, at han stiller spørgsmåls ved anklagemyndighedens påstand om, at C skulle have affyret de fire skud, hvor ét af dem ramte Abdinur Mohamed Ismail.

- Man kan ikke lægge til grund, at det er én person, der affyrer de her skud, sagde forsvarsadvokaten.

Der er foreløbig afsat 22 dage til retssagen. 26 vidner er indkaldt, og der forventes først at falde dom i oktober eller november.