Landsholdsspiller båret fra banen i Odenses storsejr

Odense Håndbold er kommet flyvende fra start i den nye ligasæson.

Torsdag bankede mesterholdet på hjemmebane midterholdet Silkeborg-Voel med 35-28 efter 19-12 ved pausen og hentede sin sjette sejr i træk i Kvindeligaen.

Alt var dog ikke fryd og gammen for hjemmeholdet. Bagspilleren Mia Rej blev i første halvleg således båret fra banen på dagen, hvor hun blev udtaget som en af 16 spillere i Jesper Jensens EM-trup.

Omfanget af skaden er endnu ukendt. EM begynder 4. november og afvikles i Slovenien, Nordmakedonien og Montenegro.

Odense-spillerne præsterede trods Rejs skade en meget overbevisende indsats mod økonomisk trængte Silkeborg-Voel, der jagter fem millioner kroner for at redde klubben.

Redningsplanen indeholder blandt andet, at spillerne skal gå ned i løn.

Der kunne torsdag dog ikke pilles ved motivationen og arbejdsindsatsen hos udeholdet, men der blev brændt for mange chancer i første halvleg, hvor Odense opbyggede et solidt forspring.

Det var aldrig i fare for at blive sat over styr i en dog noget mere jævnbyrdig anden halvleg. Norske Maren Aardahl blev Odense og kampens topscorer med otte mål.

Ulrik Kirkelys tropper har nu maksimum 12 point efter seks kampe som det eneste hold i ligaen. Team Esbjerg, Ikast og Nykøbing Falster har alle 10 point.

Tidligere torsdag indfriede Viborg HK på hjemmebane sin klare favoritværdighed mod bundholdet Skanderborg.

Viborg bragte sig foran 12-5, men Skanderborg bed fra sig og udlignede til 16-16 i starten af anden halvleg, inden Viborg vågnede op og slutteligt vandt 33-29.

Norske Emilie Hovden strålede med sine 10 mål på 11 forsøg.

Viborg har dermed seks point for seks kampe i midten af rækken, mens Skanderborg er næstsidst med sit ene point.

/ritzau/