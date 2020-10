Mand nægtede at bære mundbind i Meny - nu er han sigtet

Fyns Politi blev fredag aften kaldt ud til en Meny i Odense M, hvor en mand nægtede at påføre sig et mundbind.

Det fortæller vagtchef Peter Vestergaard til TV 2 Fyn.

- Da vi kommer derud, møder vi en, der ikke mener, at han skal have mundbind på. Han påberåber sig, at han ikke skal have det på. Det skønner vi, at han skal, men det må retten vurdere, siger han.

Læs også Gymnasium uddeler mundbind til alle elever

Det er ikke i sig selv ulovligt ikke at have mundbind på, men hvis man bliver bedt om at påføre det og nægter, kan der ske en bortvisning med en mulig bøde til følge.

Sigtet og bortvist

Det har siden torsdag været et krav, at man bærer mundbind, når man befinder sig på offentligt tilgængelige indendørssteder - herunder supermarkeder.

Det gælder dog ikke børn under 12 år og personer med fysiske eller mentale svækkelser. Derfor skal det nu vurderes, om manden fra Meny tilhører nogle af de grupper.

Læs også 50-årig anholdt i Spanien efter begæring af Fyns Politi

Til en start er han blevet sigtet og bortvist fra butikken, fortæller vagtchefen.

Overordnede opfattelse er god

Det er dog politiet opfattelse, at fynboerne har taget godt imod de nye restriktioner og generelt retter sig efter dem.

- Der, hvor vi kommer og har været, der ser det rigtig fint ud. Så det er vores overordnede opfattelse, at det er gået godt indtil videre, siger Peter Vestergaard.

Politiet har som følge af de nye restriktioner, der blandt andet betyder et forbud mod salg af alkohol efter 22 og at samle sig mere end ti personer, været ekstra til stede ved flere butikker rundt omkring på Fyn.