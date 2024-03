Mandesnak og cykler har lokket 63-årige Mohammad ud af lejligheden

Der er ikke meget plads i det lave kælderrum, hvor tre mænd i ens kedeldragter skruer på en damecykel.

Men humøret er alligevel højt. For det lille cykelværksted er blevet et ugentligt mødested for de tre mænd - to kurdere fra Syrien og en palæstinenser fra Libanon.

- Jeg er rigtig glad for at komme her. Det betyder meget at komme og lave frivilligt arbejde, fortæller 63-årige Mohammad Faour.

Vejen til det lille cykelværksted i Odense er gået via foreningen En Som Os. Et nyt fællesskab for mænd med en etnisk minoritets-baggrund.

Udover cykelværkstedet arrangerer En Som Os kurser i biavl, virksomhedsbesøg og ligeså snart vejret tillader det, skal mændene måske på fisketur.



Mandeforeningen er på under et år vokset fra fem medlemmer til over 30.

Helt fast er det, at de hver tirsdag klokken 10 mødes til et veldækket morgenbord og en masse mandesnak i Fælleshuset i Korsløkken.

- Min nabo blev ved og ved med at sige, at jeg skulle komme med til En Som Os. Til sidst sagde jeg "Ja, hvorfor ikke?" Det er jeg rigtig glad for at jeg gjorde, siger Mohammad Naour.