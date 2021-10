Medie: Ny forsinkelse af letbanen kan være på vej

Det er blandt andet en strid med Banedanmark, der ligger til grund for problemerne.

Ifølge mediet handler striden om, at Banedanmark vil have vished for, at letbanens kørestrøm ikke påvirker tognettet de steder, hvor letbanen kommer tæt på det nationale jernbanenet, som Banedanmark administrerer. Konkret drejer det sig om Hjallese Station, Odense Banegård Center og Middelfartvej-broen over jernbanen.

Banedanmark efterlyser ifølge fyens.dk mere dokumentation, for at det ikke vil påvirke tognettet, end det Odense Letbane har leveret.



Ydermere står letbanen med det problem, at kontrol- og vedligeholdelsescenteret, som er beliggende i det sydlige Odense, ikke fuldt ud passer til de togsæt, der er indkøbt til letbanen. Der er tale om 16 togsæt af typen Variobahn fra tysk/schweiziske Stadler.

Bekræfter problemer, afviser udskydelse

I et skriftligt svar til fyens.dk bekræfter letbanens administrerende direktør, Mogens Hagelskjær, at man arbejder på at løse udfordringerne, mens han afviser en forsinkelse på flere måneder.

”Vi forventer fortsat, at letbanen åbner omkring årsskiftet. Der er mange forhold omkring sikkerhed og godkendelser, der skal falde på plads, og vi er ikke selv herre over dem alle sammen. Af samme grund holder vi en vis margin omkring tidspunktet for letbanens driftsstart. Men eventuelle udsagn om, at driftsstarten skulle blive ”flere måneder forsinket”, kan vi ikke genkende", lyder det fra Mogens Hagelskær i et skriftligt svar til avisen.

”På kontrol- og vedligeholdelsescentret skal flere aktører arbejde tæt sammen, og det er helt forventeligt, at der kan være forskellige bud på, hvordan enkelte detaljer bliver løst. Det er alt sammen noget, vi arbejder på at få afsluttet. Der er fremdrift, og de udestående opgaver får vi på plads, uden at det påvirker letbanens driftsstart.", lyder det fra direktøren.