Nu skal det være slut med at bo ulovligt i kolonihaver i Odense

- Jeg fik et nervesammenbrud og måtte helt ned under gulvbrædderne. Og så flyttede jeg herover, hvor der er fred og ro. Her er det, jeg holder allermest af lige nu, og det er at gå og arbejde med planter, forklarer han.



Når de nye lokalplaner træder i kraft, kan Odense Kommune håndhæve loven om ingen helårsbeboelse, og det betyder, at Ra skal finde et andet sted at bo om vinteren.

- Jeg ville blive rigtig ked af at skulle ind i en lejlighed igen. Det ville jeg ikke kunne. Jeg har oplevet ting, der har givet mig traumer, og som gør, at jeg er nødt til at have folk på afstand. Det kan jeg her, forklarer han.

I problemer med lovgivning

Det største problem i kolonihaverne er netop, at folk benytter husene som helårsboliger.

- Det paradoksale er, at selvom du ikke må bo i kolonihaven, så må du gerne have din folkeregisteradresse der, påpeger Søren Windell.

Det er en del af CPR-loven, som siger, at du skal have folkeregisteradresse der, hvor du faktisk opholder dig.

- Det karambolerer med, at man har en bopæl, der ikke er lovlig. Vi har set nogen, der har spekuleret i at misbruge den her lovgivning i forhold til sociale ydelser, og det skal vi altså have ryddet op i, understreger rådmand Søren Windell.