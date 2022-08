OB-profil efter femte nederlag: Det er ikke træneren, der skal bebrejdes

OB-træner Andreas Alm kan også godt mærke, at OB er et hold, der er ramt på selvtilliden for tiden.



- Det er godt, vi har en dårlig følelse efter kampen, og at vi viser, hvor skuffede vi er.

- Vi har tre eller fire gode omstillingsmuligheder, men der er vi ikke skarpe nok, og vi bliver for let stressede. Vi er nødt til at være kompakte defensivt.

- Vi er et hold, der er ramt af, hvordan det går, og hvor vi ligger i tabellen. Det skal man have respekt for.

- Planen er, at vi rejser hjem og træner mandag. Alt, som indgår i træningen, er det, som er planen for at få os tilbage på sporet, siger OB-træneren.

OB ligger efter fem spillerunder på sidstepladsen i Superligaen, og i næste spillerunde skal Andreas Alms tropper på endnu en svær opgave, når de på hjemmebane møder AC Horsens.

Du kan læse, hvordan kampen forløb minut for minut her.