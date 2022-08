Ras Bolding anbefaler: Mit show er syret, se det!

H.C. Andersen med lilla hår, rå mængder sminke og et dystert blik. Kan I se ham for jer?

Hvis det kniber, så kig på Ras Bolding.

Den fynske multikunstner og musiker har dykket dybt ned i afgrunden i Andersens mest dystre eventyr. De eventyr, der får små børn til at ligge søvnløse og græde af frygt for død og ødelæggelse.

Bombarderet med goth, punk og laserlys skal fynboerne nok ikke regne med blide drømme efter at have oplevet Boldings musikalske fortolkninger af H.C. Andersens mørkeste eventyr, når Bolding har performet til H.C. Andersen Festivals.

Svært at vælge?

Festivalen er lige om hjørnet, og hvis man i forvejen har svært ved at vælge, så er der altså problemer på vej. For med de mange hundrede kulturevents på programmet kan det være drønsvært at udvælge, hvilke arrangementer der skal i kalenderen.



Derfor har TV2 Fyn bedt om fynboernes personlige anbefalinger, som vi deler med jer alle.

Anbefalingerne denne fredag kommer fra Ras Bolding, fynsk multikunstner og elektronisk musiker. Han har med sine anbefalinger valgt at fokusere på arrangementer med fri entré.

- Vi lever i inflationstider, alt fra el og varme til dagligvarer er blevet dyrere. Heldigvis er der under HCA Festivals mulighed for at opleve en masse kultur af vidt forskellig slags, også helt gratis, siger kunstneren, der selv optræder på festivalen.



Men vi vil også gerne høre jeres anbefalinger eller små hemmelige tips til årets festival.



