Sms fra cyklen: Hver femte på de odenseanske cykelstier kender ikke reglerne

Men så snart du hiver telefonen op ad lommen, mens du træder i pedalen og sidder på cyklen, overtræder du loven, og bliver du stoppet af politiet, kan det koste dig 1.000 kroner i bøde.

Ulykkes Analyse Gruppen på OUH lavede i sommeren 2021 en optælling på cykelstierne i Odense. Her viste det sig, at ud af 3.300 cyklister gjorde 98 brug af håndholdt mobiltelefon - og af dem var det oftest kvinder, der tog telefonen frem.



Og spørger man cyklisterne, om de ved, at det er et brud på loven, når man cykler og bruger sin telefon samtidig, er hver femte borger i Odense ikke klar over, at det er tilfældet, viser en undersøgelse, som Gjensidige Forsikring har fået lavet.

- Man skal beholde mobiltelefonen i lommen, fordi det er ulovligt at bruge den, når man cykler, og derudover skal du have fokus rettet mod vejen, når du cykler, for at sikre dig selv og andre trafikanter, siger politikommissær Anders Brahe, der er leder af Fyns Politis operative færdselsafdeling.

Ingen forskel i alder eller region

Ifølge undersøgelsen har odenseanerne samme grad af kendskab til loven som borgere i København og Aalborg, mens det i Aarhus er over 40 procent af borgerne, der ikke ved, at brugen af telefon på cykelturen er forbudt. På landsplan kender knapt hver tredje ikke reglerne.