Der skal flere supercykelstier til: - Trygheden for cyklister mangler

- Vi har mange turister, der kommer ind her, og dem kan vi ikke anbefale at cykle ad landevejen. For det er alt for farligt at køre der, siger cykelhandleren Nicolaj Paludan Rasmussen og fortsætter:

- Svendborg landevej er dybest set umulig at cykle på.

Tryghed skaber flere cyklister

Hvis det står til formanden for Dansk Cyklist Forbund i Odense, så skal der også oprettes flere trygge cykelstier langs vejene.

- Når man kommer udenfor det bynære område, så mangler trygheden for cyklisterne rigtig meget, siger Jens Henriksen.

Han peger på Nyborgvejen mellem Odense og Nyborg. Her er der dårligt asfalteret og store lastbiler, som kan afskrække nogle fra at hoppe på jernhesten.

- Vi ved fra undersøgelser, at noget af det, som gør, at man har lyst til at cykle, det er, at man føler en tryghed ved at cykle. Og tryghed, det er ikke det, der er herude, siger Jens Henriksen.