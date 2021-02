Stigende smittetal: Nu bliver der ringet på døren hos beboerne i Vollsmose

Lørdag og søndag kan beboerne i Odense-bydelen Vollsmose få besøg fra medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I samarbejde med kommunen tager myndighederne på rundtur i Vollsmose for at fortælle om smittestigning.

De seneste tal viser, at incidenstallet i Vollsmose er på 710,9. Det betyder, at der er udbredt smitte i bydelen. Til sammenligning har hele Odense et incidenstal på 113,6, mens eksempelvis Assens Kommune er under myndighedernes bekymringsgrænse med et incidenstal på 17,1.

Incidenstal Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Incidenstallet måles som antal nye smittede per 100.000 borgere. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

To skoler lukket

Fredag blev det derfor besluttet, at to skoler i Vollsmose lukker fra på mandag.

I løbet af weekenden vil en enhed fra Styrelsen for Patientsikkerhed opsøge så mange beboere som muligt.

Med sig har de informationsmaterialer på flere sprog, der oplyser om isolation, og hvordan man skal forholde sig, hvis man får symptomer.

Borgmester: De næste dage er afgørende

Beboerne i Vollsmose får således også mulighed for ansigt til ansigt med en medarbejder fra enheden at få svar på eventuelle spørgsmål.

- Vi har før fået smitten i Vollsmose ned ved en fælles indsats, og det kan vi gøre igen, når vi hjælper hinanden. Jeg håber, at rigtig mange vil hjælpe med at formidle de vigtige budskaber til familie og bekendte eller tilbyde at købe ind for en nabo, der er smittet eller særligt udsat, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i en pressemeddelelse.

- Indsatsen de næste par dage er afgørende for at få bremset smittespredningen - ikke kun i Vollsmose, men i hele kommunen, fastslår borgmesteren.

Se smitteudviklingen i Vollsmose nedenfor:

Dato Vollsmose 26.02.2021 710,9 25.02.2021 743,7 24.02.2021 732,8 23.02.2021 634,4 22.02.2021 634,4 21.02.2021 634,4 20.02.2021 535,9 19.02.2021 393,7 18.02.2021 306,2 17.02.2021 306,2 16.02.2021 306,2 15.02.2021 153,1 14.02.2021 153,1 13.02.2021 131,2 12.02.2021 142,2 11.02.2021 131,2

Rådmand: Tag fat i frontpersoner

By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) foreslog fredag, at man tager fat i personer fra nærmiljøet, der kan hjælpe andre til at være påpasselige og tage deres forholdsregler.

- Vi kender dem, der betyder meget for lokalsamfundet, som er frontpersoner derude. Det handler om at være opmærksom på det personale, vi har derude, og så i den grad teste, teste, teste. Ligesom vi i resten af Danmark kigger på test, så kan jeg kun opfordre til, at så mange som muligt i Vollsmose bliver testet, siger han.

Det er ikke kun Vollsmose, der har høje incidenstal. Bydelene Odense C, Odense SØ, Odense M og Odense V ligger alle også enten tæt på incidens 100 eller derover.