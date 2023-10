Færgen får nemlig en nyere generation batterier installeret, med et andet brandslukningssystem end Ellen, oplyser Scandlines.

- Herudover har vi en tæt dialog med batterileverandør, så vi løbende kan afdække alle risici, oplyser Annette Ustrup Svendsen, som er pressemedarbejder ved Scandlines.

Stadig fremtiden

Ifølge Poul Norby, som er professor i energiopbevaring ved DTU, er der ingen grund til at frygte, elfærgers indtog i de danske farvande.

- Jeg tror stadig, det er fremtiden. Det vi så med Ellen, var i virkeligheden bare, at alle sikkerhedssystemerne virkede og fik begrænset ulykken.

Han forklarer, at der altid vil være en risiko for brand i batterier, og at sikkerheden nødvendigvis også skal være derefter. Dog er batterier til færger i en liga for sig selv, og sandsynligheden for en brand er dermed meget lille.

- Teknisk kan batterierne sammenlignes med dem, man har i sin smartphone. Men der er meget højere kvalitetskrav til batterier på eksempelvis elfærger. Det der er gået galt med smartphones, der spontant er brudt i brand, er, at det er gået for hurtigt med at producere batterierne, og at man ikke har lavet ordentlig kvalitetskontrol, forklarer Poul Norby.

Flere elfærger på vej

Molslinjen besluttede i 2022 at bestille to elfærger til at sejle mellem Bøjden og Fynshav fra 2024 og mellem Kalundborg og Ballen fra 2025.

Disse færger ligner Ellen i udformning, men vil have plads til tre gange flere passagerer og seks gange så mange biler.