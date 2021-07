Ung på Ærø: Lukas har fundet to kærester i sin tid på øen

Drømmen om de syv verdenshave

En af de uddannelser, de dog har på Ærø, er HF VUC og Søfart, hvor 18-årige Lukas Hovgaard Jørgensen snart dimitterer fra, og netop den uddannelse er et af de store trækplastre på øen i forhold til at trække unge udefra til øen.

- Jeg flyttede til Ærø af den årsag, at jeg fandt ud af, at der var en skole herovre, der hed HF Søfart, og det tænkte jeg, at jeg skulle prøve, og så endte jeg her, fortæller Lukas Hovgaard Jørgensen.

Og der er en helt særlig årsag til, at det lige netop er søfart, der interesserer ham.

- Jeg drømmer om en dag at blive skibsfører. Ham, der står på toppen af ranglisten og bliver kaptajn. Det er min drøm. Hvor i alverden, det kommer til at være, har jeg ingen idé om. Det er til dels også lige meget, jeg skal bare sejle og have nogle eventyr, fortæller Lukas Hovgaard Jørgensen.