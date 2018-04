1.000 offentligt ansatte demonstrerer i Kongens Have

10. april var den dato, hvor arbejdsgiverne oprindeligt havde varslet lockout af de offentligt ansatte. I Odense er omkring 1.000 demonstranter samlet i Kongens Have.

I landets største byer går tusindvis af danskere tirsdag aften på gaden for at demonstrere for en ny overenskomstaftale.

Flere tusinde mennesker er samlet under røde faner og skilte med teksten "Flere hænder" på Thorvaldsens Plads foran Christiansborg i København.

Vi vurderer, at der er omkring 7.000 personer, oplyser vagtchefen hos Københavns Politi.

- Det er meget fredeligt, lyder det.

10. april var den oprindelige dato, hvor arbejdsgiverne havde varslet en lockout af 440.000 offentlige ansatte. Men da parterne stadig er i gang med at forhandle i Forligsinstitutionen, er lockouten udskudt.

1.000 demonstranter i Odense

De mange demonstranter fik politiet til at lukke for trafikken ad Vindebrogade i begge retninger fra Holmens Kanal til Frederiksholms Kanal.

Men kort før klokken 19 er gaden åben igen for færdsel i begge retninger, oplyser politiet på Twitter.

- Vi siger tak for en rolig demonstration og kom godt hjem, står der.

I Odense er omkring 1.000 demonstranter samlet i Kongens Have, efter at de er gået i samlet flok rundt i midtbyen, oplyser Fyns Politi.

Og ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi har demonstrationer i Varde og Esbjerg lokket henholdsvis 200 og 400 offentligt ansatte til.

I Randers var der tidligere tirsdag demonstrationer. Her ventede politiet, at der ville dukke mellem 100 og 200 op. Også på Bornholm har der været røde faner i gaderne i Rønne. Det er gået roligt for sig, oplyser vagtchefen ved Bornholms Politi.