Fiskefrikadeller med listeria serveret for børnehaver

Børn i 12 af Odenses børnehuse har fået fiskefrikadeller med risiko for at indeholde listeria.

Det fik det som en del af en frokostordning fra Byens Køkken.

Byens Køkken ligger under Sundhedsforvaltningen i Odense Kommune og laver normalt al den mad, de blandt andet leverer til daginstitutioner, fra bunden.

Grundet renovering af køkkengulvet, har køkkenet dog i en periode måtte benytte sig af at købe frosne fiskefrikadeller fra leverandøren Jeka Fish A/S. Det var fiskefrikadeller derfra, der måtte tilbagekaldes.

- Jeg er så ked af det på børnenes, forældrenes og køkkenets vegne. Vi har gjort, hvad vi skal, og de er meget opmærksomme på det i børnehusene, siger administerende direktør i Sundhedsforvaltningen Karen Heebøll.

Fiskefrikadellerne er desuden solgt i Lidl, Aldi, Meny, Spar, Min Købmand, på coop.dk MAD og Nemlig.com.

Hold øje med symptomer

Alle institutionerne har modtaget en besked på Aula i forbindelse med fiskefrikadellerne, hvor forældre opfordres til at være opmærksomme og søge læge, hvis barnet udviser symptomer på listeria.

- Det er vigtigt at understrege, at hvis man er sund og rask, er det ikke særligt risikofyldt at få listeria, men man skal holde øje med influenza-symptomer eller kortvarig diarré. Og er man sårbar eller udsat, skal man være ekstra opmærksom, siger Karen Heebøll.

Symptomerne kan vise sig fra få dage efter, man er blevet smittet og op til to måneder efter. Fiskefrikadellerne blev serveret i de 12 børnehuse den 31. oktober, og de fleste bliver syge to til tre uger senere.

Indtil videre har forvaltningen ikke kendskab til børn, der skulle være blevet syge.

I starten af november var der også problemer med frikadeller, der blev serveret på et på et plejehjem. Her var der dog tale om en anden bakterie.