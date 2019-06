19-årig udgav sig for at være politiet 115 gange

"Hej, du skriver med Preben Nielsen fra politiet. Der er sat 25.000 kroner ind på din bankkonto, og vi har brug for dine oplysninger til efterforskning, så vi kan udelukke, at du er skyldig i noget kriminelt".

Cirka sådan lød ordlyden, da en 19-årig mand i en tekstbesked på Facebook Messenger forsøgte at lokke personoplysninger som cpr-nummer og nem-id ud af 115 fynboer og jyder.

Flere gange lykkedes det, og torsdag idømte Retten i Svendborg ham to år og seks måneders fængsel for at udgive sig for at være politiet.

Det fortæller specialanklager ved Fyns Anklagere Annette Korsgaard til TV 2/Fyn.

Svindlede for knap en million

Den 19-årige mand, der har fynsk oprindelse, nåede at svindle sig til 800.000 kroner, og han er kendt skyldig for både at have skaffet oplysningerne og brugt pengene. Pengene brugte han med en 21-årig kammerat. Den 21-årige blev idømt et år og tre måneders fængsel for at bruge pengene.

- Den 19-årige er dømt for 115 forhold om at udgive sig for at være fra politiet, og den anden er dømt for at have brugt oplysningerne, fortæller Annette Korsgaard og forklarer, at politiet både havde telefonnumre, ip-adresser og andre elektroniske spor til at underbygge sagen mod de to mænd.

Personoplysningerne brugte de til enten at optage lån eller flytte penge.

Nægter sig skyldig

Enkelte gange lykkedes det ikke den fiktive politimand Preben Nielsen at narre folk - også disse forsøg er han kendt skyldig i. Den 19-årige forsøgte sig også flere gange med navnet Henrik Jensen.

- Folk reagerer forskelligt. Nogle sender alle oplysninger inklusiv kopi af nem-id, og andre beder dem om at møde op på deres adresse, hvis de skal have oplysningerne - og det gør de ikke, fortæller Annette Korsgaard.

Begge mænd nægter sig skyldige og har bedt om 14 dage til at overveje, om dommene skal ankes.

Den 19-årige fik udover sin fængselsdom også en advarsel om, at han udvises, hvis han begår ny kriminalitet.