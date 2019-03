20-årig tog kvælertag på dørmand

En dørmand på The Australian Bar - i folkemunde A-bar - i Brandts Passage i Odense oplevede natten til søndag, at en ophidset gæst fra Østfyn tog det der nærmest var et kvælertag på ham.

Dørmanden slap heldigvis uden skrammer fra episoden, men måtte med politiets hjælp få fjernet gæsten.

- Der havde været en kontrovers mellem nogle gæster, og dørmanden gik imellem. Det endte med at en 20-årig mand overfaldt dørmanden, forklarer vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen.

Den 20-årige mand blev anholdt, og blev løsladt i løbet af søndag formiddag. Med sig fra brummen på politigården fik han en sigtelse for "almindelig vold".

