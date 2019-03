Årets første nye kartofler er fra Fyn - sælges kun på Sjælland

Årets første nye kartofler er igen i år avlet af Karl Larsen i Herrested på Østfyn. Det oplyser Coop, der har købt og videresælger kartoflerne.

Kartoflerne vil fra lørdag kunne købes i udvalgte Kvickly-, SuperBrugsen- og Irma-butikker på Sjælland og i hovedstadsområdet.

Prisen for 200 gram kartofler bliver 125 kroner. Der bliver ifølge Coop udbudt i alt 280 bakker - altså til en kilopris på 625 kroner.

Kartoflerne sælges - i første omgang - kun på Sjælland, da det er her, at der er størst chance for at få de unikke kartofler solgt, oplyser Coop til TV 2/Fyn.

Herrested leverede også de første i 2017 og 2018

De første nye danske kartofler er i butikkerne en uge tidligere end sidste år. Her kom de nye kartofler i butikkerne 8. marts.

I 2017 kom de første nye kartofler dog også i butikkerne ved indgangen til marts.

I 2017 kom de første nye kartofler også fra Fyn.

Dér kom kartoflerne også fra Herrested på Fyn. Her var kiloprisen dog kun på 400 kroner per kilo.

I 2018 var det Meny, der købte de østfynske kartofler. Her lød kiloprisen på 500 kroner. Kartoflerne avles i drivhus i Herrested.