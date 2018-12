Årets gang: Jensens Bøfhus slog alle fynske underskud

Jensens Bøfhus fyldte meget i danske medier i 2018. Og det er ikke så sært.

Kæden kæmpede for sit liv efter et underskud på 163 millioner kroner i 2017.

Det største på Fyn, viser TV 2/Fyns gennemgang af årets over- og underskud på Fyn for regnskaber offentliggjort i 2018.

Blandt de nye ejere af kæden - og det kan virke nærmest paradoksalt - er nogle af Fyns rigeste, nemlig Orifarms-ejer Hans Bøgh-Sørensen og bunker-milliardæren Torben Østergaard Nielsen, der topper TV 2/Fyns liste over årets største overskud.

Kun Haarslev Industries på Nordfyn var i samme "vægtklasse" som bøfkæden med et underskud på 133 millioner kroner.

Læs også Optimistisk direktør: Men kæmpe underskud i nordfynsk industrikoncern

Trods masser af ordrer hos Haarslev steg omkostningerne også, og suppleret med ændrede regnskabsprincipper så bundlinjen skidt ud.

Og det er højst usædvanligt.

Haarslev, der fremstiller maskiner til fødevarebranchen, plejer at levere solide overskud til ejerne.

Ejerkredsen er imidlertid ny, efter at stifteren Leif Østergaard Nielsen solgte livsværket til kapitalfonden Altor, som han siden røg i retten med.

Striden drejede sig om, hvorvidt Leif Østergaard Nielsen brød konkurrenceklausulerne ved stiftelsen af et nyt selskab i Nr. Aaby og ansættelse af gamle nøglemedarbejdere.

Det var ikke tilfældet, fastslog landsretten.

Det var også underlige tider hos Odense Martime Technology, der forsyner værfter i hele verden med skibsprojekter og tegninger efter, at Lindøværftet lukkede.

Det har man gjort med stor succes - bare ikke i 2017 - hvor ordrer blev skubbet, medarbejderstaben faldt med 25, og hvor udviklings- og marketingudgifter tyngede indtil sidst på regnskabsåret, hvor indtjeningen rettede sig.

Læs også Odense Maritime Technology hædret

GK Danmark, der er leverandør af indeklima-løsninger til byggebranchen, havde også sine udfordringer.

En håndfuld projekter gav underskud, en hovedentreprenør gik konkurs og projekter blev udskudt. Det kostede også et par direktører.

Mere forventeligt var et underskud på 45 millioner kroner hos golf-flagskibet Great Northern i Kerteminde.

Det varer formentlig år endnu, før de store investeringer i Kerteminde giver et økonomisk afkast til Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen.

Læs også Great Northern: Forventet golf-underskud hos Lego-søn

Et underskud på 35 millioner kroner hos Maersk Training i Svendborg, der uddanner arbejdskraft til bl.a. offshore-branchen, ville formentlig bekymre enhver anden ejer end Maersk, der skød 85 millioner kroner i selskabet i 2017.

Branchen er udfordret, og der er færre offshore-platforme at betjene.

Men Maersk erobrer markedsandele og ser optimistisk på fremtiden.

Scan i Vissenbjerg, der fremstiller brændeovne, var ikke alene udfordret på indtjeningen i 2017. For få måneder siden kom det frem, at ejerne flytter produktionen til Polen.

Læs også Løgismose-underskud på 32 mllioner

Maas og Cafax, der sælger maskiner og andre produkter inden for kaffe- og drikkevare-branchen, havde det heller ikke let i 2017.

Daells Bolighuse kæmper forsat med økonomien, men kan glæde sig over, at Jem & Fix så rigeligt søger for penge i familien Daells pengekasse.

Derimod er det overraskende, at fusionen mellem Claus Meyers selskaber og Løgismose fortsat har problemer med at generere indtjening.

Det har kostet den ene udskiftning efter den anden i koncerntoppen.

Sådan har vi gjort Der er foretaget en afgrænset søgning for regnskaber offentliggjort i 2018 på Fyn via analyseredskabet BIQ, der henter sine oplysninger fra CVR-registret. Der er kontrolleret for fejl ved at sammenholde med de offentliggjorte regnskaber for de omtalte selskaber. Søgningen er foretaget på drifts- og holdingselskaber på Fyn med mere end 30 ansatte.

Tilsvarende kan det undre, at Dansk Hørecenter tabte hele egenkapitalen i 2017 efter et underskud på knap 20 millioner kroner.

Kæden af hørecentre blev stiftet og siden solgt til GN Store Nord af stifteren Niels Lodman.

Det pyntede til gengæld på egenkapitalen i Lodmans holdingselskab, der nu er på 161 millioner kroner.

Underskud i mio. kroner før skat JENSENS FOOD GROUP A/S -162.967.000 HAARSLEV GROUP A/S -133.910.000 ODENSE MARITIME TECHNOLOGY A/S -49.238.267 GK DANMARK A/S -47.814.267 BLUE STAR LINE A/S -45.250.000 GREAT NORTHERN A/S -45.106.483 MAERSK TRAINING A/S -35.783.000 A/S DAELLS BOLIGHUS -33.042.000 FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S -30.886.000 Nagel Liller A/S -28.733.000 Cafax ApS -22.854.522 Løgismose Meyers Group ApS -22.238.000 SCAN A/S -21.005.000 MAAS A/S -20.343.666 DANSK HØRECENTER ApS -19.300.519 VOGNMAND POUL PEDERSEN. EJBY ApS -15.468.258 *Odense Letbane P/S -14.410.000 NGF NATURE ENERGY BIOGAS A/S -14.362.000 DANFOSS SEMCO A/S -13.818.000 Bambora Danmark A/S -11.196.084 * Årets resultat

Se med når TV 2/Fyn torsdag den 27. december 19.30 sender erhvervsredaktionens årskavalkade.