Ærø-bryllupper endte bag tremmer

Fire personer befinder sig i Fyns Politis varetægt efter bryllupper på Ærø.

To personer fik lørdag en straksdom på 50 dages fængsel for dokumentfalsk og ulovlig indrejse, mens to andre blev varetægtsfængslet sigtet for menneskesmugling.

De fire personer og tre andre blev anholdt fredag middag, da de ankom med færgen til Svendborg efter bryllupper på Ærø.

Politiet havde fået et tip om, at der var noget galt med de pågældendes papirer.

Tre af dem blev kort efter løsladt, men de fire blev fremstillet i grundlovsforhør lørdag, hvor to af dem blev idømt 50 dages fængsel for dokumentfalsk og ulovlig indrejse, og to blev varetægtsfængslet til den 9. marts sigtet for menneskesmugling.

Alle personerne har adresse i Tyskland.

Tidligere har den Europæiske Unions politienhed, Europol, advaret blandt andet Ærø om, at flere af bryllupperne er proforma og udnyttes til kriminalitet - blandt andet indsmugling af personer fra lande, der ikke er medlem af EU.

De har ikke umiddelbart adgang til ophold i EU, men kan opnå det, hvis de gifter sig med en EU-borger.

Om det er det, der er tale om i det seneste tilfælde har TV 2/Fyn ikke kunnet få oplyst.

Sidste år blev 10.437 udenlandske par viet i ti danske kommuner. Kun 3.280 danske par blev viet i de samme kommuner. Det er en fordobling af de udenlandske vielser på ti år.

Alene på Ærø er omkring 4.600 par blevet gift i kirker og på kommunekontoret i 2017. Det samme gjaldt for blot 125 par i 2006.