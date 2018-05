Afstemning: Hvem skal være ny OB-træner?

OB har mandag fyret cheftræner Kent Nielsen. Hvem er din favorit til at overtage jobbet?

Hvem skal være ny OB-træner?

Diskussionen kører allerede på de sociale medier, efter OB's sportslige ledelse mandag formiddag valgte at fyre træner Kent Nielsen, der dermed nåede tre sæsoner i spidsen for OB.

- Vi har haft en grundig evaluering af den her sæson, og hele arbejdet, som vi igangsatte, da Kent kom til klubben for tre år siden. På rigtig mange parametre har Kent været med til at flytte klubben positivt frem, men på et af parametrene, som er de sportslige resultater, må vi erkende, at vi for andet år i træk ikke har indfriet vores målsætning. Derfor er vi kommet frem til den her konklusion, siger OB's sportsdirektør, Jesper Hansen.

Læs også OB-anfører efter trænerfyring: - Jeg er trist i dag

Store navne er ledige

Derfor er jagten nu sat ind på klubbens kommende træner. Martin Davidsen, der er journalist og redaktør på OB-podcasten Stemmer fra Ådalen, bringer flere navne i spil som muligheder.

- Der er store navne ledige. Glen Riddersholm hentede et mesterskab til FC Midtjylland, og Jakob Michelsen skabte store resultater som træner i Sønderjyske. OB er et sted, hvor der skal overpræsteres på grund af et smalt budget, og det har Michelsen tidligere haft stor succes med i Sønderjyske. Og så kender han OB's nye assistent, Henrik Hansen, fra deres fælles tid i Sønderjylland, så den kunne umiddelbart godt ligge lige til højrebenet, siger Martin Davidsen.

Men hvem er din favorit?

Herunder kan du stemme på din favorit som kommende OB-træner. Er vedkommende ikke på listen, kan du skrive navnet i en kommentar under artiklen:

Læs også OB-anfører efter trænerfyring: - Jeg er trist i dag