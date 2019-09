Ingen solgt efter tre år: Ambitiøse klimabyggegrunde vokser til i ukrudt

Middelfart Kommune er den hurtigst voksende kommune på Fyn, men det kan beboerne i landsbyen Båring ikke mærke. I snart tre år har 19 miljøvenlige byggegrunde nemlig stået urørte og er i stedet groet til med ukrudt.

Grundene er udstykket af kommunen og er forberedt til miljøvenlig opvarmning via jordvarme, men alligevel er der ikke solgt én eneste byggegrund på tre år.

Læs også Løsning på vej: Beboere på gade i Middelfart plaget af regnvand

Det både undrer og ærgrer de lokale i Båring, siger Tine Busk, der er formand for lokaludvalget i Båring.

- Det er rigtig, rigtig ærgerligt, at det bare ligger her og er klart og byggemodnet, men at der ikke er nogen, der har købt det. Det vi går og taler om, det er, at når man bor i sådan en lillebitte landsby, som ligger så centralt i landet, og hvor der sker rigtig mange ting, så er det er lidt ærgerligt. Nogle gange kan man også synes, det er lidt underligt, at der ikke er nogen, der springer til, siger hun.

- Det ser ikke godt ud

Thomas Heine Madsen bor nabo til de ubenyttede byggegrunde, og han håber også, at de snart kan blive solgt.

Lige nu er grundene nemlig dækket af græs og ukrudt i stedet for nye huse.

Læs også Boom: Fynsk kommune vokser med rekordfart

- Jeg ønsker, at grundene skal blive solgt, for at vi ikke skal kigge på en eller anden mark, der står og bliver klippet et par gange om året. Det ser ikke så godt ud, siger han.

Kommunen er optimistisk

Hos Middelfart Kommune er stabs- og borgerservicechef Martin Albertsen dog ikke bekymret. Han mener, at der er tale om en form for ketchup-effekt.

- Vi håber og tror egentlig på, at når vi først får de første til at bide til bolle, at så kommer det rullende som en bølge. Men det er det der med at være first-mover på sådan en klimagrund, siger han.

Læs også Middelfart scorer flere turister end Odense

Regitze Tilma (V) er formand for Teknisk Udvalg i Middelfart Kommune, og hun er også overbevist om, at der snart kommer gang i salget af de miljøvenlige grunde i Båring.

- Det er jo altid et sats, men vi tror faktisk så meget på ideen, at det kunne vi godt finde på at gøre igen. Vi tror på, at det er vejen frem med de klimavenlige løsninger - også at kommunerne går forrest, siger hun.