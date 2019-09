To biler kørt frontalt sammen i alvorlig ulykke

Der er sket en alvorlig færdselsulykke på Rute 43 nord for Faaborg. Det oplyser Fyns Politi.

To biler er kørt frontalt sammen. Redningsmandskab og politi er på vej til stedet.

- Vejen lukkes i begge retninger. Find alternativ rute, skriver politiet på Twitter.

Politiet forventer, at landevejen mellem Odense og Faaborg er spærret ved ulykkesstedet i nogle timer. Det er uvist, hvor mange der er kommet til skade, eller hvordan ulykken er sket.

Kø og tæt trafik

Ulykken er sket i et blødt sving på Odensevej ud for Arreskov Sø, nord for Sollerupvej og syd for Øster Hæsinge. Ulykken er sket omkring klokken 16.13, hvor Beredskab Fyn har modtaget en melding om ulykken.

- Har du har set uheldet ske på Rute 43, men kørt videre fra uheldsstedet, så kontakt gerne Fyns Politi på 114, skriver Fyns Politi på Twitter.

Der er ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt, oplyser politiet klokken 16.30.

Ifølge Vejdirektoratet er der kø og tæt trafik på strækningen som følge af ulykken.

Foto: Google

Foto: Vejdiirektoratet