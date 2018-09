Biler sejler rundt på motorvejen: Sådan kører du sikkert i silende regn

Massive mængder regn falder fortsat over Fyn og har forvoldt flere uheld. Fyns Politi opfordrer bilister til at køre forsigtigt.

Regnen siler ned over Fyn, og trafikkameraerne hos Fyns Politi afslører flere biler på vejene end normalt. Fredag morgen kørte to bilister galt samme sted på Fynske Motorvej med tre minutters mellemrum. Begge uheld skyldtes regnen.

På grund af akvaplaning skred den ene bil til højre og ned i en skrænt, mens den anden gled ind i autoværnet til venstre.

Ingen personer er kommet til skade ved uheldene, men vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede har et par gode råd til bilister, der skal ud at køre i regnvejret.

Sådan forholder du dig, hvis din bil akvaplaner Undgå panik.

Løft foden fra speederen.

Forsøg at opretholde kørselsretningen, og lad være med at dreje rattet fra ene til den anden side.

Pas på med bremsen. Hvis man bremser, kan det føre til mere akvaplaning. Kilde: Kilde: dækskifte.dk

- Der falder stadig massive mængder regn, så folk skal være meget opmærksomme. Særligt på, at det ikke nødvendigvis er der, hvor der ligger meget vand, at der er risiko for akvaplaning.

- Jo højere hastighed man kører med, jo lettere kommer dine dæk op at ride, siger Lars Thede.

Regnen fortsætter

I løbet af fredagen kan fynboerne få helt op til 25 millimeter regn.

- Sænk farten. Man kan ikke køre med samme hastighed som normalt, når det regner så meget. Især på motorvejen betyder regnen også nedsat sigtbarhed, fortæller vagtchefen.

Uheldene på motorvejen skete klokken 7.55 og 7.58 mellem afkørsel 57 Nørre Aaby og afkørsel 58a.