Bille August: Fyn byder på vidunderlige steder i naturen

Storfilmen Lykke-Per har haft gallapremiere i Svendborg. Bille August mødte op for at kvittere for samarbejdet med FilmFyn.

Den nye, danske storfilm Lykke-Per har premiere i landets biografer den 30. august. Men på Fyn var der tirsdag aften mulighed for at få et forspring og opleve dels filmen, men ikke mindst også både instruktøren Bille August og den kvindelige hovedrolleindehaver Katrine Greis-Rosenthal ved gallapremieren i Scala i Svendborg. Bille August dukker næppe op til samtlige premierer rundt i landet, men Fyn har fået en særlig plads. Lykke-Per er optaget i samarbejde med FilmFyn. Den er optaget i fire fynske kommuner og har involveret en række fynske medarbejdere og statister. - Det har været en stor oplevelse at filme på Fyn. Der er nogle vidunderlige steder i naturen og et museum, vi har filmet på. Det har været rigtig godt, siger Bille August. Læs også FilmFyn kan miste flere millioner i støtte Far lærer af søn Bille August har sammen med sin søn Anders August skrevet manuskriptet til det episke kærlighedsdrama Lykke-Per, som er baseret på nobelprisvinder Henrik Pontoppidans litterære mesterværk af samme navn. Lykke-Per er fortællingen om Peter Sidenius, et moderne og ambitiøst menneske, der stræber efter det lykkelige liv og frigørelsen fra barndomshjemmets snævre rammer. Selvom han drager til København fra Jylland, så kan han ikke undslippe sin familie. Bille August har i mange film beskæftiget sig med komplicerede familierelationer, og Lykke-Per er ingen undtagelse. Filmen er udvalgt som åbningsfilm i Biografklub Danmark og har biografpremiere over hele landet den 30. august 2018. I forbindelse med filmen er der også produceret en miniserie, som vil blive vist senere på TV 2.