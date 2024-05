Startede som en stående joke - nu har veninder taget springet for deres hunde

De har satset det hele for at forfølge drømmen. Veninderne har begge sagt deres fuldtidsjob op for at forfølge drømmen om at skabe den bedste hverdag for både hundene og dem selv.

- Det føles bare rigtigt, siger Rebekka Platz.

En drøm, som har været undervejs i et års tid, men som de ikke har turdet tage springet på før nu.

- Sidste år på det her tidspunkt gik vi og havde det lidt som en stående joke imellem os, at starte den her virksomhed op, for hvor ville det dog være et dejligt liv for os og hundene, fortæller Ane Sofie Olsen.

Så sidder veninderne en dag og snakker om det mere alvorligt. De bliver enige om, at drømmen er værd at droppe jobbet for, så det gjorde de. Og så har snebolden rullet derfra, som de selv udtrykker det.