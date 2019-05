Kajakroer kæntrede ved Tåsinge: Blev fundet af Hjemmeværnet efter to timer i vandet

Det, der skulle have været en rolig aftentur i kajak, udviklede sig i en katastrofal retning for en 43-årig mand fra Nørre Snede lørdag aften.

Ifølge Fyns Politi var den 43-årige sejlet ud i sin kajak fra Tåsinge med kurs mod Strynø klokken 20.50. En tur, som ifølge politiets oplysninger tager en time at tilbagelægge, og som manden har sejlet flere gange. Klokken 22.01 fik Fyns Politi så anmeldelsen om, at manden var kæntret.

Det forklarer vagthavende ved Fyns Politi Ehm Christensen.

- Der sendes en indsatsleder ned, og han kan se, at der ligger noget i vandet nordvest for Rudkøbing. Vi rekvirerer skibe og helikoptere til stedet. Han bliver fundet i vandet klokken 23.38 og er umiddelbart i god behold. Han har ligget i vandet mellem halvanden og to timer og er meget nedkølet, men har det efter omstændighederne godt, siger han til TV 2/Fyn.

Ramte noget i vandet

Den nødstedte mand har efterfølgende forklaret til politiet, at han ramte noget i vandet, som fik ham til at vælte ud af kajakken og miste sin pagaj.

- Han forsøger at samle reservepajagen, men den glider også fra ham. Heldigvis har han en mobiltelefon med, så han får ringet hjem og sagt, at han har problemer, forklarer Ehm Christensen.

Manden blev efterfølgende ført til OUH og har det efter omstændighederne godt.

Frivillige redningsfolk fra Ærø

Det var 12 frivillige hjemmeværnsfolk fra Ærø ombord på Marinehjemmeværnsfartøjet Andromeda på vej mod Ærøskøbing, som fandt frem til kajakroeren.

Ifølge besætningen blæste det omkring 20 meter i sekundet i det tidsrum, hvor eftersøgningen stod på.

- Efter godt 25 minutters eftersøgning spotter vi ham med vores FLIR (Forward looking Infrared red.) øst for Strynø, og vi får dirigeret helikopteren hen til positionen for at samle ham op. De sender en redder ned, som hejser ham op, forklarer kommunikationsgast på Andromeda, Søren Degn Laxy til hjemmeværnets hjemmeside.

FLIR er en infrarød kikkert, der kan vise omgivelsernes temperaturer. Derfor kan den hjælpe redningsmandskabet med at afsløre personer i vandet, selvom det er mørkt.