Ny 10. klasse: Bliv ekspert i heste og friluftsliv

Tag en 10. klasse og få indgående kendskab til fodringsmetoder og sygdomstegn hos heste. Det bliver en ny mulighed på Dalum Landbrugsskole til august.

- Den nye 10. klasse er et tilbud til unge, som vil kombinere deres interesse for maskiner, heste og friluftsliv med ønsket om at styrke deres karakterer i grundfagene matematik, dansk, engelsk, tysk og fysik/kemi, siger uddannelseschef Eric Wanscher fra Dalum Landbrugsskole.

10. klassen består af 20 obligatoriske fag og en række valgfag, som især kredser om læring om heste.

- På Dalum Landbrugsskole råder vi over et professionelt hestecenter med en stor, lys stald, ridehaller, springbane, dressurbane og roundpen (En rundt aflukket område, hvor hesten holder sig ude ved siderne. red) . Vi har moderne traktorer, droner og en masse spændende værktøj og redskaber. Sidst, men ikke mindst, har vi en fantastisk natur lige uden for døren. Alt det vil vi gerne sætte i spil for de kommende 10. klasses elever, siger Eric Wanscher.

Udover heste kan eleverne også fordybe sig i maskiner og byggefag. Blandt andet kan eleverne på Dalum Landbrugsskole lære om materialers opbygning og teknikker til anvendelse.

Eleverne kan også vælge at blive eksperter i at planlægge og gennemføre udendørs arrangementer i for eksempel skove eller bynære områder.

Den nye 10. klasse er skabt i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Korinth Efterskole, som også vil være med til at afvikle en del af undervisningen.

Unge fra hele landet kan søge om optagelse. Undervisningen er gratis, og der vil være mulighed for at tilkøbe kost og logi under hele uddannelsen.