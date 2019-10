Børnenes Danmark: Børn snakker med deres venner via sociale medier

Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Facebook ...

Udbuddet af sociale medier er stort. Det samme er tilstedeværelsen på medierne blandt børn og unge i Danmark.

- Når man ikke lige ved, hvad man skal lave, så sidder jeg ret meget med min mobil Lærke Søgaard Appel, elev i 5. klasse, Ørkildskolen, Svendborg

Vi har mødt fire børn fra 5.D og 5.E på Ørkildskolen i Svendborg. De er alle til stede på flere sociale medier. Og de bruger en del tid på det.

- Jeg bruger det nærmest hele tiden. Man kan ringe sammen med ens venner og sådan noget. Hvis man nu ikke ved, hvad man skal lave, så sidder man bare på sin telefon. Altså det gør jeg i hvert fald, forklarer Aja Shakir.

- Jeg bruger det nærmest hele tiden. Man kan ringe sammen med ens venner og sådan noget, siger Aja Shakir.

- Ja, når man ikke lige ved, hvad man skal lave, så sidder jeg i hvert fald ret meget med min mobil og snakker med mine venner eller snapper med nogen eller kigger på nogle insta-billeder eller sådan, siger Lærke Søgaard Appel.

- Ja, jeg plejer også at bruge ret lang tid på min mobil, siger Cecilie Lykke Elniff.

Rundspørge: Kun fem er ikke på sociale medier

Deres udsagn om og deres forbrug af de sociale medier stemmer godt overens med TV 2/FYNs rundspørge til knap 400 fynske skolelever på 6. klassetrin.

Om rundspørgen * 383 børn fra 6. klassetrin har svaret på TV 2/FYNs rundspørge

* Børnene kommer fra ni forskellige skoler på fyn

* De er fordelt på det meste af Fyn (Odense, Nordfyns, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn og Nyborg) Se mere

Den viser, at langt, langt størstedelen af eleverne er tilstede på ét eller flere sociale medier.

Ud af 383 besvarelser svarer de 378 at de er til stede på de sociale medier. Kun fem børn svarer, at de ikke bruger sociale medier.

Snakker med venner via sociale medier

Størstedelen - 234 børn - svarer, at de bruger de sociale medier til at snakke med deres venner. Det kan de fire piger fra Ørkildskolen nikke genkendende til. De har endda oplevet at få nye venner via de sociale medier.

- Jeg synes det var ret let. Jeg startede bare med at skrive 'hej' og at vi gerne ville lære hinanden lidt bedre at kende og så begyndte vi bare at FaceTime, siger Cecilie Lykke Elniff.

Det er ret let at få nye venner på et socialt medie, som for eksempel Instagram, forklarer Cecilie Lykke Elniff.

Så man kan godt få nye venner uden at have mødt dem?

- Ja, svarer de fire piger i kor.

- Man begynder bare med at skrive 'hej' og 'hvad hedder du?' og sådan noget og så spørger man om noget mere og så kan man godt blive ret gode venner på nettet uden at man har mødt hinanden overhovedet, forklarer Lærke Søgaard Appel.

83 af de adspurgte bruger de sociale medier til at følge med i andres liv Uddrag fra rundspørgen

Ville du skrive det til Ajas mormor?

De har alle prøvet at finde venner via de sociale medier. Men flere af dem har også prøvet at blive uvenner, når kommunikationen foregår via en skærm.

- Man kan godt en gang imellem blive uvenner, men så er det bedre, at man snakker om det oppe i skolen, siger Cecilie Lykke Elniff.

- Ja, i stedet for at skulle skrive til hinanden, for så er det lidt nemmere at sige nogle grimme ting til hinanden, hvis man skriver det, siger Aja Shakir.

Halvdelen af de adspurgte mener ikke, at det er vigtigt at være på de sociale medier Uddrag fra rundspørgen

- Og nogle gange kan man også misforstå det som om, at det er på en hård måde eller det kan også bare være, at de mener det for sjov. Man ved det ikke helt, for man hører jo ikke dem selv sige det. Det kan være, at de siger det sødt, men den, der skal svare, tror, at de mener det rigtig ondt, siger Lærke Søgaard Appel.

- Det man skriver på internettet, skal man også kunne skrive til sin mormor, siger Aja Shakir.

Hvordan ser dagens Danmark egentlig ud - hvis man ser det fra børnehøjde? Det spørgsmål stiller vi her på TV 2/Fyn i den her uge.

